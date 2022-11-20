Товар в корзине. Перейти
Кресло игровое TopChairs ST-CYBER 8 черный - фото 1Кресло игровое TopChairs ST-CYBER 8 черный - фото 2Кресло игровое TopChairs ST-CYBER 8 черный - фото 3Кресло игровое TopChairs ST-CYBER 8 черный - фото 4Кресло игровое TopChairs ST-CYBER 8 черный - фото 5

Кресло игровое TopChairs ST-CYBER 8 черный

15 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стол письменный CORAL, светлый дуб/белый металл, 100х54х75 см
Стол письменный CORAL, светлый дуб/белый металл, 100х54х75 см
Следующий Стул Fix Plus Chrome с подлокотниками, черная экокожа
Стол письменный CORAL, светлый дуб/белый металл, 100х54х75 см

Характеристики товара

Описание

Игровое компьютерное кресло с продуманной формой сиденья и спинки, которое позволяет проводить долгое время за экраном компьютера. В модели реализованы все параметры для комфортной работы или игры за компьютером без напряжения в мышцах.
Механизм качания Топ-ган с системой регулировки по высоте газ лифт 3 класса позволяет точечно настроить кресло под свои особенности и предпочтения. Мягкие подлокотники из экокожи дополнительно обеспечивают комфорт. Колеса выполнены из качественного пластика.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота1110 мм
  • Высота до сиденья650/775 мм
  • Ширина655 мм
  • Глубина770 мм
  • Глубина сиденья465 мм
  • Вес14.65 кг
  • Материал каркасапластик
  • Материал сиденьяэкокожа
  • Допустимая нагрузка180
  • Цветбежевый, черный
  • Страна изготовленияРоссия

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки825 мм
  • Высота упаковки320 мм
  • Глубина упаковки665 мм
  • Объём упаковки0.18 м3
  • Вес упаковки16.30 кг

Похожие товары

Стул Fix Plus Chrome с подлокотниками, черная экокожаНастоящее фото товара Стул Fix Plus Chrome с подлокотниками, черная экокожа, произведённого компанией ChiedoCover
от3 790
Оптовая цена
5

Стул Fix Plus Chrome с подлокотниками, черная экокожа

В наличии 183 шт.
Диван GawaiiНастоящее фото товара Диван Gawaii, произведённого компанией ChiedoCover
от29 590
12

Диван Gawaii

Стол письменный City, коричневый дымНастоящее фото товара Стол письменный City, коричневый дым, произведённого компанией ChiedoCover
73 290
Оптовая цена
12

Стол письменный City, коричневый дым

Кресло игровое TopChairs Diablo белоеНастоящее фото товара Кресло игровое TopChairs Diablo белое, произведённого компанией ChiedoCover
от13 99040
22 990 ₽Оптовая цена
13

Кресло игровое TopChairs Diablo белое

В наличии 18 шт.
Кресло игровое TopChairs Diablo красноеНастоящее фото товара Кресло игровое TopChairs Diablo красное, произведённого компанией ChiedoCover
от13 99040
22 990 ₽Оптовая цена
5

Кресло игровое TopChairs Diablo красное

В наличии 32 шт.
Кресло игровое TopChairs Diablo синееНастоящее фото товара Кресло игровое TopChairs Diablo синее, произведённого компанией ChiedoCover
от13 99040
22 990 ₽Оптовая цена
10

Кресло игровое TopChairs Diablo синее

В наличии 77 шт.
Кресло руководителя TopChairs Local черноеНастоящее фото товара Кресло руководителя TopChairs Local черное, произведённого компанией ChiedoCover
от11 990
Оптовая цена
13

Кресло руководителя TopChairs Local черное

Кресло руководителя TopChairs Local сероеНастоящее фото товара Кресло руководителя TopChairs Local серое, произведённого компанией ChiedoCover
от14 990
Оптовая цена
9

Кресло руководителя TopChairs Local серое

Кресло руководителя TopChairs Armor бежевоеНастоящее фото товара Кресло руководителя TopChairs Armor бежевое, произведённого компанией ChiedoCover
от24 99046
45 990 ₽Оптовая цена
8

Кресло руководителя TopChairs Armor бежевое

Кресло руководителя TopChairs Armor черноеНастоящее фото товара Кресло руководителя TopChairs Armor черное, произведённого компанией ChiedoCover
от22 09047
40 990 ₽Оптовая цена
11

Кресло руководителя TopChairs Armor черное

В наличии 21 шт.
Другие товары из разделаофисная мебель
Кресло руководителя TopChairs Armor сероеНастоящее фото товара Кресло руководителя TopChairs Armor серое, произведённого компанией ChiedoCover
от24 99040
40 990 ₽Оптовая цена
10

Кресло руководителя TopChairs Armor серое

Кресло руководителя TopChairs Viking черноеНастоящее фото товара Кресло руководителя TopChairs Viking черное, произведённого компанией ChiedoCover
от34 99024
45 990 ₽Оптовая цена
11

Кресло руководителя TopChairs Viking черное

В наличии 28 шт.
Кресло руководителя TopChairs Tower, бежевоеНастоящее фото товара Кресло руководителя TopChairs Tower, бежевое, произведённого компанией ChiedoCover
от13 99023
17 990 ₽Оптовая цена
13

Кресло руководителя TopChairs Tower, бежевое

В наличии 50 шт.
Стул VENEZIA (НА 4 НОЖКАХ С КРЮЧКОМ ДЛЯ СЦЕПКИ)Настоящее фото товара Стул VENEZIA (НА 4 НОЖКАХ С КРЮЧКОМ ДЛЯ СЦЕПКИ), произведённого компанией ChiedoCover
от5 190
Оптовая цена
9

Стул VENEZIA (НА 4 НОЖКАХ С КРЮЧКОМ ДЛЯ СЦЕПКИ)

Стол Лидер 1Настоящее фото товара Стол Лидер 1, произведённого компанией ChiedoCover
от2 69019
3 290 ₽
136Хит

Стол Лидер 1

С этим товаром покупают
Настоящее фото товара Чехол для стола 13, произведённого компанией ChiedoCover
от1 990
15

Чехол для стола 13

Настоящее фото товара Чехол для стола 15, произведённого компанией ChiedoCover
от2 690
8

Чехол для стола 15

Настоящее фото товара Чехол для стола 18, произведённого компанией ChiedoCover
от1 590
5

Чехол для стола 18

Настоящее фото товара Чехол для стола 03, темно-синий, произведённого компанией ChiedoCover
от2 190
10

Чехол для стола 03, темно-синий

Настоящее фото товара Чехол для стола 01, 1800x800, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от1 690
9

Чехол для стола 01, 1800x800, черный

Чехол для стола 01, 1500х800, белыйНастоящее фото товара Чехол для стола 01, 1500х800, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от1 690
15

Чехол для стола 01, 1500х800, белый

Чехол для стола 01, 1500х800, бежевыйНастоящее фото товара Чехол для стола 01, 1500х800, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от1 690
15

Чехол для стола 01, 1500х800, бежевый