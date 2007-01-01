Характеристики товара
Описание
Ультрасовременное кресло в стиле хай-тек с различными механизмами оптимальной настройки. Подголовник 3D, амортизируемый поясничный упор, регулируемые по высоте подлокотники, синхромеханизм 3:1 с фиксацией наклона, слайд-система - регулировка глубины сиденья на 5 см. Все это позволяет максимально настроить кресло под каждого пользователя. Благодаря необычному дизайнерскому исполнению, кресло подойдет под любой офисный или домашний интерьер.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина680 мм
- Глубина610 мм
- Высота1130/1280 мм
- Ширина сиденья530 мм
- Глубина сиденья450/500 мм
- Высота до сиденья450/550 мм
- Высота спинки580 мм
- Максимальная нагрузка120 кг
- Материал сиденьяткань
- Материал каркасапластик, металл
- Цветсерый
Параметры упаковки
- Ширина упаковки380 мм
- Высота упаковки745 мм
- Глубина упаковки650 мм
- Вес упаковки19.15 кг
- Объём упаковки0.18 м3
- Изделия стопируютсяНет