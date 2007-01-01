Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Кресло Rio, серый, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло Rio, серый
13 оценок
17 690
Товар в корзине. Перейти
Кресло Rio, серый - фото 1Кресло Rio, серый - фото 2Кресло Rio, серый - фото 3Кресло Rio, серый - фото 4Кресло Rio, серый - фото 5
NEW

Кресло Rio, серый

Артикул: CH-080-106
13 оценок
Основные характеристики
  • Ширина680 мм
  • Глубина610 мм
  • Высота1130/1280 мм
  • Ширина сиденья530 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул Самба, Montana 283, каркас-серебро, подлокотники-белёный дуб
Фотография товара Стул Самба, Montana 283, каркас-серебро, подлокотники-белёный дуб от компании ChiedoCover.
Следующий Кресло Самба GTP Эконом
Фотография товара Кресло Самба GTP Эконом от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Ультрасовременное кресло в стиле хай-тек с различными механизмами оптимальной настройки. Подголовник 3D, амортизируемый поясничный упор, регулируемые по высоте подлокотники, синхромеханизм 3:1 с фиксацией наклона, слайд-система - регулировка глубины сиденья на 5 см. Все это позволяет максимально настроить кресло под каждого пользователя. Благодаря необычному дизайнерскому исполнению, кресло подойдет под любой офисный или домашний интерьер.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина680 мм
  • Глубина610 мм
  • Высота1130/1280 мм
  • Ширина сиденья530 мм
  • Глубина сиденья450/500 мм
  • Высота до сиденья450/550 мм
  • Высота спинки580 мм
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Материал сиденьяткань
  • Материал каркасапластик, металл
  • Цветсерый

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки380 мм
  • Высота упаковки745 мм
  • Глубина упаковки650 мм
  • Вес упаковки19.15 кг
  • Объём упаковки0.18 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Настоящее фото товара Кресло Everest S, серая сетка, произведённого компанией ChiedoCover
от26 990
Оптовая цена

Кресло Everest S, серая сетка

43
Фотография товара Кресло офисное / Джокер Z / (black+white) черно-белый пластик / черная ткань / белая экокожа от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло офисное / Джокер Z / (black+white) черно-белый пластик / черная ткань / белая экокожа, произведённого компанией ChiedoCover
17 790
Оптовая цена

Кресло офисное / Джокер Z / (black+white) черно-белый пластик / черная ткань / белая экокожа

30
Фотография товара Кресло офисное Атум S белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло офисное Атум S белый, произведённого компанией ChiedoCover
от8 290
Оптовая цена

Кресло офисное Атум S белый

6
В шоуруме
Фотография товара Кресло офисное TopChairs Airone, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло офисное TopChairs Airone, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от12 99032
18 990 ₽Оптовая цена

Кресло офисное TopChairs Airone, черный

26
В наличии 183 шт.В пути 100 шт.
Фотография товара Кресло Puma Ткань Черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Puma Ткань Черный, произведённого компанией ChiedoCover
от54 490
Оптовая цена

Кресло Puma Ткань Черный

6
В наличии 2 шт.
Фотография товара Кресло College CLG-616 LXH Brown от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло College CLG-616 LXH Brown, произведённого компанией ChiedoCover
от18 590
Оптовая цена

Кресло College CLG-616 LXH Brown

9
Фотография товара Кресло College CLG-620 LXH-B Brown от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло College CLG-620 LXH-B Brown, произведённого компанией ChiedoCover
от13 190
Оптовая цена

Кресло College CLG-620 LXH-B Brown

15
В наличии 41 шт.
Фотография товара Офисное поворотное кресло Sparx frs-2 rust white, ткань / сетка, светло-серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Офисное поворотное кресло Sparx frs-2 rust white, ткань / сетка, светло-серый, произведённого компанией ChiedoCover
от18 590
Оптовая цена

Офисное поворотное кресло Sparx frs-2 rust white, ткань / сетка, светло-серый

12
Фотография товара Кресло Nash, пластик от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Nash, пластик, произведённого компанией ChiedoCover
11 490
Оптовая цена

Кресло Nash, пластик

12
Фотография товара Кресло компьютерное Смузи Хром лайт серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло компьютерное Смузи Хром лайт серый, произведённого компанией ChiedoCover
7 890
Оптовая цена

Кресло компьютерное Смузи Хром лайт серый

14

С этим товаром покупают

Хит
Фотография товара Стол Лидер 2, черный, коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 2, черный, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 39011
4 890 ₽

Стол Лидер 2, черный, коричневый

12
Фотография товара Стол Лофт-1, 1200x800 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лофт-1, 1200x800, произведённого компанией ChiedoCover
от22 290

Стол Лофт-1, 1200x800

48
Фотография товара Компьютерный стол Basic от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Компьютерный стол Basic, произведённого компанией ChiedoCover
от11 590
Оптовая цена

Компьютерный стол Basic

49
В наличии 154 шт.
Распродажа
Фотография товара Стол Лофт-1 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лофт-1, произведённого компанией ChiedoCover
от17 89020
22 190 ₽

Стол Лофт-1

41
Фотография товара Кресло Колд, красный матовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Колд, красный матовый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 290
Оптовая цена

Кресло Колд, красный матовый

5
В наличии 89 шт.
Фотография товара Стол Шрустбери от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Шрустбери, произведённого компанией ChiedoCover
от15 990

Стол Шрустбери

31
Распродажа
Фотография товара Кресло TopChairs City серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло TopChairs City серый, произведённого компанией ChiedoCover
от12 49038
19 990 ₽Оптовая цена

Кресло TopChairs City серый

26
В наличии 200 шт.В пути 80 шт.
Фотография товара Стол Лофт-6 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лофт-6, произведённого компанией ChiedoCover
от25 290

Стол Лофт-6

39
Фотография товара Кресло офисное TopChairs ST-Basic сетка/ткань темно-серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло офисное TopChairs ST-Basic сетка/ткань темно-серый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 690
Оптовая цена

Кресло офисное TopChairs ST-Basic сетка/ткань темно-серый

26
В наличии 1 шт.
Распродажа
Фотография товара Стол Лофт-5 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лофт-5, произведённого компанией ChiedoCover
от9 19030
12 990 ₽

Стол Лофт-5

40

Другие товары из раздела компьютерные кресла

Распродажа
Фотография товара Стул Пард confetti silver серый / белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Пард confetti silver серый / белый, произведённого компанией ChiedoCover
12 69021
15 990 ₽

Стул Пард confetti silver серый / белый

49
Фотография товара Кресло-трансформер Form RCH от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло-трансформер Form RCH, произведённого компанией ChiedoCover
18 990
Оптовая цена

Кресло-трансформер Form RCH

8
Настоящее фото товара Кресло Мерседес 1Д, произведённого компанией ChiedoCover
17 990
Оптовая цена

Кресло Мерседес 1Д

5
Настоящее фото товара Кресло Самба GTP, произведённого компанией ChiedoCover
9 290
Оптовая цена

Кресло Самба GTP

5
Настоящее фото товара Кресло Боб, произведённого компанией ChiedoCover
6 190
Оптовая цена

Кресло Боб

8
Фотография товара Кресло Astro, черный пластик от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Astro, черный пластик, произведённого компанией ChiedoCover
8 090
Оптовая цена

Кресло Astro, черный пластик

15
Фотография товара Кресло Haynes, хром от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Haynes, хром, произведённого компанией ChiedoCover
39 490

Кресло Haynes, хром

10
Фотография товара Кресло Meyer, черный, синий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Meyer, черный, синий, произведённого компанией ChiedoCover
31 690

Кресло Meyer, черный, синий

6
Настоящее фото товара Кресло поворотное Hier, черный, экокожа, произведённого компанией ChiedoCover
77 290

Кресло поворотное Hier, черный, экокожа

11
New
Фотография товара Кресло руководителя TopChairs Championship, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло руководителя TopChairs Championship, серый, произведённого компанией ChiedoCover
19 990

Кресло руководителя TopChairs Championship, серый

26
В наличии 27 шт.В пути 20 шт.

Товар в корзине

Кресло Rio, серый
Кресло Rio, серый
17 690
В корзине

С этим товаром покупают

Хит
Фотография товара Стол Лидер 2, черный, коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 2, черный, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 39011
4 890 ₽

Стол Лидер 2, черный, коричневый

12
Фотография товара Стол Лофт-1, 1200x800 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лофт-1, 1200x800, произведённого компанией ChiedoCover
от22 290

Стол Лофт-1, 1200x800

48
Фотография товара Компьютерный стол Basic от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Компьютерный стол Basic, произведённого компанией ChiedoCover
от11 590
Оптовая цена

Компьютерный стол Basic

49
В наличии 154 шт.
Распродажа
Фотография товара Стол Лофт-1 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лофт-1, произведённого компанией ChiedoCover
от17 89020
22 190 ₽

Стол Лофт-1

41

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности