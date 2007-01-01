Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Кресло спортивное TopChairs Warden черно-белый
Кресло спортивное TopChairs Warden черно-белый
Артикул: CH-080-631
Основные характеристики
  • Ширина660 мм
  • Глубина660 мм
  • Высота1110 мм
  • Ширина сиденья490 мм
Все характеристики
Характеристики товара

Описание

Игровое компьютерное кресло с продуманной эргономикой, которое позволяет с комфортом проводить долгое время за компьютером. Модель имеет все необходимые параметры, чтобы работать и играть за компьютером без усталости.

Кресло укомплектовано ортопедическими подушками для поддержки шеи и пояса, каждая из которых может быть настроена так, как вам захочется. Механизм регулировки угла наклона спинки с фиксацией и глубокая посадка сиденья позволяют максимально комфортно расположиться в кресле. Мягкие PU-подлокотники добавляют еще больше уюта. Колесики из полиуретана бесшумно передвигаются и не повреждают напольное покрытие.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Основные характеристики

  • Ширина660 мм
  • Глубина660 мм
  • Высота1110 мм
  • Ширина сиденья490 мм
  • Глубина сиденья465 мм
  • Высота до сиденья410/510 мм
  • Вес12.1 кг
  • Материал сиденьяэкокожа
  • Модификации стулаподлокотники, поворотное основание , колесики
  • Допустимая нагрузка100
  • Цветбелый, черный
  • Страна изготовленияКитай
  • Обивкаэкокожа

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки270 мм
  • Высота упаковки510 мм
  • Вес упаковки14 кг
  • Габариты упаковки для логистики750
  • Изделия стопируютсяНет
