Характеристики товара
Описание
Плетеное кресло «Канны» идеально подходит для комфортного отдыха в саду или на балконе. Прочный каркас из алюминия окрашен в белый цвет порошковой износостойкой краской. Покрытие прочное, устойчивое к возникновению сколов и ржавчины.На боковинах - оплетка из синтетических лент, выполненных из полиэфирных волокон высокой прочности. Цвет плетения - бежевый.Приятное дополнение − подушки со съёмными чехлами аналогичного бежевого оттенка из влагоотталкивающей ткани, устойчивой к ультрафиолетовым лучам и неблагоприятным атмосферным воздействиям.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина700 мм
- Глубина700 мм
- Высота750 мм
- Высота до сиденья415 мм
- Вес11.4 кг
- Материалроуп
- Материал каркасаалюминий
- Цветбежевый, белый
- Обивкаполиэстер
Параметры упаковки
- Ширина упаковки780 мм
- Высота упаковки780 мм
- Глубина упаковки770 мм
- Вес упаковки14.70 кг
- Объём упаковки0.47 м3
- Изделия стопируютсяНет