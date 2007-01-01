Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Кресло Дирт Лайт, хром, черный, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло Дирт Лайт, хром, черный
8 оценок
9 090
Товар в корзине. Перейти
Кресло Дирт Лайт, хром, черный - фото 1Кресло Дирт Лайт, хром, черный - фото 2Кресло Дирт Лайт, хром, черный - фото 3Кресло Дирт Лайт, хром, черный - фото 4

Кресло Дирт Лайт, хром, черный

Артикул: CH-088-152
8 оценок
Основные характеристики
  • Ширина635 мм
  • Глубина690 мм
  • Высота1140/1240 мм
  • Ширина сиденья490 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Кресло пластиковое Net Lounge, ментоловый
Фотография товара Кресло пластиковое Net Lounge, ментоловый от компании ChiedoCover.
Следующий Кресло пластиковое Net Relax, антрацит
Фотография товара Кресло пластиковое Net Relax, антрацит от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Кресло отлично подойдет как для руководителя, так и для персонала. Широкая эргономичная спинка обтянута прочной сеткой, а подголовник - искусственной кожей. Глубокое сиденье и удобные подлокотники сделают ваш день максимально комфортным. Кресло выдерживает нагрузку до 150 кг.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина635 мм
  • Глубина690 мм
  • Высота1140/1240 мм
  • Ширина сиденья490 мм
  • Глубина сиденья520 мм
  • Высота до сиденья480/580 мм
  • Максимальная нагрузка150 кг
  • Материал каркасахром
  • Цветчерный
  • Обивкакожзам

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки910 мм
  • Высота упаковки690 мм
  • Глубина упаковки270 мм
  • Вес упаковки14 кг
  • Объём упаковки0.17 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Полукресло Шарри от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Полукресло Шарри, произведённого компанией ChiedoCover
от12 1901
12 290 ₽

Полукресло Шарри

74
Фотография товара Кресло для отдыха Halmar Almond, розовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло для отдыха Halmar Almond, розовый, произведённого компанией ChiedoCover
94 090
Оптовая цена

Кресло для отдыха Halmar Almond, розовый

39
Фотография товара Кресло Некст, серое от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Некст, серое, произведённого компанией ChiedoCover
от20 990
Оптовая цена

Кресло Некст, серое

36
Фотография товара Кресло Riolo, букле, темно-серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Riolo, букле, темно-серый, произведённого компанией ChiedoCover
от69 090
Оптовая цена

Кресло Riolo, букле, темно-серый

34
Фотография товара Кресло руководителя 574-А от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло руководителя 574-А, произведённого компанией ChiedoCover
от11 890

Кресло руководителя 574-А

6
Фотография товара Кресло College CLG-617 LXH-C Grey от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло College CLG-617 LXH-C Grey, произведённого компанией ChiedoCover
от11 490
Оптовая цена

Кресло College CLG-617 LXH-C Grey

5
Фотография товара Кресло с кручением Матео, светло-серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло с кручением Матео, светло-серый, произведённого компанией ChiedoCover
от39 990
Оптовая цена

Кресло с кручением Матео, светло-серый

11
В наличии 13 шт.
Фотография товара Кресло Tokane, белый букле от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Tokane, белый букле, произведённого компанией ChiedoCover
от48 690
Оптовая цена

Кресло Tokane, белый букле

12
Фотография товара Кресло Mare Green от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Mare Green, произведённого компанией ChiedoCover
8 190
Оптовая цена

Кресло Mare Green

13
Распродажа
Фотография товара Кресло лаунж Кэйт, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло лаунж Кэйт, серый, произведённого компанией ChiedoCover
10 99036
16 990 ₽Оптовая цена

Кресло лаунж Кэйт, серый

26

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Стул Stars X.O, велюр фисташковый, произведённого компанией ChiedoCover
13 990

Стул Stars X.O, велюр фисташковый

14
Настоящее фото товара Стул мягкий, янтарный, велюр, каркас металл, черный, произведённого компанией ChiedoCover
6 090

Стул мягкий, янтарный, велюр, каркас металл, черный

15
Фотография товара Стул КЛОД, серый, искусственная замша от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул КЛОД, серый, искусственная замша, произведённого компанией ChiedoCover
от8 490
Оптовая цена

Стул КЛОД, серый, искусственная замша

59
В наличии 70 шт.
Фотография товара Стул Мускус, пирамида, кожа, белый, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Мускус, пирамида, кожа, белый, черный, произведённого компанией ChiedoCover
5 190

Стул Мускус, пирамида, кожа, белый, черный

9
Настоящее фото товара Стул Rodeo Сross square, произведённого компанией ChiedoCover
9 090
Оптовая цена

Стул Rodeo Сross square

7
В наличии 30 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул полубарный Барбара велюр терракотовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул полубарный Барбара велюр терракотовый, произведённого компанией ChiedoCover
от9 89026
13 290 ₽Оптовая цена

Стул полубарный Барбара велюр терракотовый

26
В наличии 2 шт.В пути 100 шт.
Фотография товара Стул Беннет от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Беннет, произведённого компанией ChiedoCover
6 390
Оптовая цена

Стул Беннет

10
Фотография товара Стул Джакомо от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Джакомо, произведённого компанией ChiedoCover
9 990
Оптовая цена

Стул Джакомо

94
В наличии 37 шт.
Настоящее фото товара Стул Sierra Bar conus, произведённого компанией ChiedoCover
12 590
Оптовая цена

Стул Sierra Bar conus

12
Настоящее фото товара Стул Конни серый, произведённого компанией ChiedoCover
от53 490
Оптовая цена

Стул Конни серый

77

Другие товары из раздела мягкие кресла

Фотография товара Кресло Варело, велюр бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Варело, велюр бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от26 390
Оптовая цена

Кресло Варело, велюр бежевый

37
Фотография товара Кресло Вега венге, бежевое от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Вега венге, бежевое, произведённого компанией ChiedoCover
от26 390
Оптовая цена

Кресло Вега венге, бежевое

39
Фотография товара Кресло Rio от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Rio, произведённого компанией ChiedoCover
от47 250
Оптовая цена

Кресло Rio

6
Фотография товара Кресло Visit CF-101, бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Visit CF-101, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от8 290
Оптовая цена

Кресло Visit CF-101, бежевый

5
В наличии 15 шт.
Фотография товара Кресло College H-8078F-5/Grey от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло College H-8078F-5/Grey, произведённого компанией ChiedoCover
7 590
Оптовая цена

Кресло College H-8078F-5/Grey

9
В наличии 43 шт.
Фотография товара Кресло College CLG-802 LXH Blue от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло College CLG-802 LXH Blue, произведённого компанией ChiedoCover
от10 490
Оптовая цена

Кресло College CLG-802 LXH Blue

14
В наличии 43 шт.
Настоящее фото товара Кресло Монро, какао, произведённого компанией ChiedoCover
от42 990
Оптовая цена

Кресло Монро, какао

14
Фотография товара Кресло Орли, темно-серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Орли, темно-серый, произведённого компанией ChiedoCover
49 090

Кресло Орли, темно-серый

11
Распродажа
Фотография товара Кресло Барселона, горчичный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Барселона, горчичный, произведённого компанией ChiedoCover
88 09011
97 890 ₽

Кресло Барселона, горчичный

12
Фотография товара Кресло Сета, пятилучие, бежевый, черный, велюр от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Сета, пятилучие, бежевый, черный, велюр, произведённого компанией ChiedoCover
6 790

Кресло Сета, пятилучие, бежевый, черный, велюр

12

Товар в корзине

Кресло Дирт Лайт, хром, черный
Кресло Дирт Лайт, хром, черный
9 090
В корзине

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Стул Stars X.O, велюр фисташковый, произведённого компанией ChiedoCover
13 990

Стул Stars X.O, велюр фисташковый

14
Настоящее фото товара Стул мягкий, янтарный, велюр, каркас металл, черный, произведённого компанией ChiedoCover
6 090

Стул мягкий, янтарный, велюр, каркас металл, черный

15
Фотография товара Стул КЛОД, серый, искусственная замша от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул КЛОД, серый, искусственная замша, произведённого компанией ChiedoCover
от8 490
Оптовая цена

Стул КЛОД, серый, искусственная замша

59
В наличии 70 шт.
Фотография товара Стул Мускус, пирамида, кожа, белый, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Мускус, пирамида, кожа, белый, черный, произведённого компанией ChiedoCover
5 190

Стул Мускус, пирамида, кожа, белый, черный

9

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности