Характеристики товара
Описание
Кресло отлично подойдет как для руководителя, так и для персонала. Широкая эргономичная спинка обтянута прочной сеткой, а подголовник - искусственной кожей. Глубокое сиденье и удобные подлокотники сделают ваш день максимально комфортным. Кресло выдерживает нагрузку до 150 кг.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина635 мм
- Глубина690 мм
- Высота1140/1240 мм
- Ширина сиденья490 мм
- Глубина сиденья520 мм
- Высота до сиденья480/580 мм
- Максимальная нагрузка150 кг
- Материал каркасахром
- Цветчерный
- Обивкакожзам
Параметры упаковки
- Ширина упаковки910 мм
- Высота упаковки690 мм
- Глубина упаковки270 мм
- Вес упаковки14 кг
- Объём упаковки0.17 м3
- Изделия стопируютсяНет