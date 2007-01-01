Характеристики товара
Описание
Стильная и простая модель выполненная из массива каучукового дерева. Обивка выполненна изо льна, это подарит интерьеру ощущение легкости и спокойствия. Подлокотники имеют комфортные, мягкие накладки из основной ткани.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина640 мм
- Глубина650 мм
- Высота980 мм
- Ширина сиденья560 мм
- Глубина сиденья470 мм
- Высота спинки500 мм
- Вес12 кг
- Материаллен
- Материал каркасамассив дерева
- Цветбежевый
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет