Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Классическое кресло с подлокотниками Эвнер, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
Классическое кресло с подлокотниками Эвнер, бежевый
12 оценок
41 790
Товар в корзине. Перейти
Классическое кресло с подлокотниками Эвнер, бежевый - фото 1Классическое кресло с подлокотниками Эвнер, бежевый - фото 2Классическое кресло с подлокотниками Эвнер, бежевый - фото 3Классическое кресло с подлокотниками Эвнер, бежевый - фото 4

Классическое кресло с подлокотниками Эвнер, бежевый

Артикул: CH-087-566
12 оценок
Основные характеристики
  • Ширина640 мм
  • Глубина650 мм
  • Высота980 мм
  • Ширина сиденья560 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Полукресло Остин, сиденье букле Ланвин 902, спинка гобелен Листья серый У. Моррис, ножки бук морилка светлый орех
Фотография товара Полукресло Остин, сиденье букле Ланвин 902, спинка гобелен Листья серый У. Моррис, ножки бук морилка светлый орех от компании ChiedoCover.
Следующий Стул Sierra Vertex, бежевый
Фотография товара Стул Sierra Vertex, бежевый от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Стильная и простая модель выполненная из массива каучукового дерева. Обивка выполненна изо льна, это подарит интерьеру ощущение легкости и спокойствия. Подлокотники имеют комфортные, мягкие накладки из основной ткани.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина640 мм
  • Глубина650 мм
  • Высота980 мм
  • Ширина сиденья560 мм
  • Глубина сиденья470 мм
  • Высота спинки500 мм
  • Вес12 кг
  • Материаллен
  • Материал каркасамассив дерева
  • Цветбежевый

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Фотография товара Кресло лаунж Royal велюр бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло лаунж Royal велюр бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
20 190
Оптовая цена

Кресло лаунж Royal велюр бежевый

26
В наличии 6 шт.
Фотография товара Кресло Рэмо эмаль, коричневое от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Рэмо эмаль, коричневое, произведённого компанией ChiedoCover
от26 390
Оптовая цена

Кресло Рэмо эмаль, коричневое

31
Фотография товара Кресло офисное Атум PU белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло офисное Атум PU белый, произведённого компанией ChiedoCover
от7 590
Оптовая цена

Кресло офисное Атум PU белый

6
Фотография товара Кресло детское Kids 102 Ткань Голубой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло детское Kids 102 Ткань Голубой, произведённого компанией ChiedoCover
от15 990
Оптовая цена

Кресло детское Kids 102 Ткань Голубой

15
В наличии 74 шт.
Фотография товара Кресло EP-300 Экокожа Темно-коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло EP-300 Экокожа Темно-коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от8 290
Оптовая цена

Кресло EP-300 Экокожа Темно-коричневый

14
В наличии 20 шт.
Фотография товара Кресло Optima MG-370, с подлокотниками, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Optima MG-370, с подлокотниками, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от9 990
Оптовая цена

Кресло Optima MG-370, с подлокотниками, черный

5
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Полукресло Гуччи, велюр Империа Терракота, металл Рал 9005 черный муар от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Полукресло Гуччи, велюр Империа Терракота, металл Рал 9005 черный муар, произведённого компанией ChiedoCover
от6 9903
7 190 ₽

Полукресло Гуччи, велюр Империа Терракота, металл Рал 9005 черный муар

6
Фотография товара Кресло офисное AL768, ткань, сетка от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло офисное AL768, ткань, сетка, произведённого компанией ChiedoCover
от9 590
Оптовая цена

Кресло офисное AL768, ткань, сетка

7
В наличии 58 шт.
Фотография товара Кресло Канг, велюр красный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Канг, велюр красный, произведённого компанией ChiedoCover
от16 690
Оптовая цена

Кресло Канг, велюр красный

7
Фотография товара Кресло офисное Cody, экокожа белая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло офисное Cody, экокожа белая, произведённого компанией ChiedoCover
от10 390
Оптовая цена

Кресло офисное Cody, экокожа белая

5
В наличии 12 шт.

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Стул мягкий, мокко, велюр, каркас металл, черный, произведённого компанией ChiedoCover
6 090

Стул мягкий, мокко, велюр, каркас металл, черный

14
Настоящее фото товара Стул Stars LS, каркас белый, велюр какао, произведённого компанией ChiedoCover
11 690

Стул Stars LS, каркас белый, велюр какао

7
Фотография товара Стул деревянный Рау от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул деревянный Рау, произведённого компанией ChiedoCover
16 790

Стул деревянный Рау

10
В наличии 9 шт.
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Полукресло Шарри, велюр Селеста 42, ножки бук, морилка светлый орех от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Полукресло Шарри, велюр Селеста 42, ножки бук, морилка светлый орех, произведённого компанией ChiedoCover
от14 490

Полукресло Шарри, велюр Селеста 42, ножки бук, морилка светлый орех

9
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Мила, велюр Selesta 31 салатовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Мила, велюр Selesta 31 салатовый, произведённого компанией ChiedoCover
от7 790

Стул Мила, велюр Selesta 31 салатовый

90
Распродажа
Фотография товара Стул Aldo blue / wood от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Aldo blue / wood, произведённого компанией ChiedoCover
от4 99024
6 490 ₽Оптовая цена

Стул Aldo blue / wood

32
Фотография товара Стул Гемма, бежевый велюр/ черный каркас от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Гемма, бежевый велюр/ черный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
от7 190
Оптовая цена

Стул Гемма, бежевый велюр/ черный каркас

89
Распродажа
Фотография товара Стул барный Валенсия, пыльно-розовый, золотой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Валенсия, пыльно-розовый, золотой, произведённого компанией ChiedoCover
от6 99037
10 990 ₽Оптовая цена

Стул барный Валенсия, пыльно-розовый, золотой

26
В наличии 51 шт.
Фотография товара Стул Леонардо белый букле, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Леонардо белый букле, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от8 190
Оптовая цена

Стул Леонардо белый букле, черный

5
В наличии 9 шт.
Фотография товара Полукресло Мартин от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Полукресло Мартин, произведённого компанией ChiedoCover
от14 790

Полукресло Мартин

66

Другие товары из раздела мягкие кресла

Распродажа
Фотография товара Кресло Камелия шоколад от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Камелия шоколад, произведённого компанией ChiedoCover
от14 99026
19 990 ₽Оптовая цена

Кресло Камелия шоколад

26
В наличии 2 шт.
Распродажа
Фотография товара Кресло Шале велюр зеленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Шале велюр зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
от14 39047
26 990 ₽Оптовая цена

Кресло Шале велюр зеленый

26
В наличии 1 шт.
Распродажа
Фотография товара Полукресло Лофт, малиновая кислота, Жаккард от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Полукресло Лофт, малиновая кислота, Жаккард, произведённого компанией ChiedoCover
от27 89015
32 590 ₽

Полукресло Лофт, малиновая кислота, Жаккард

36
Фотография товара Полукресло Самбука, голубое от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Полукресло Самбука, голубое, произведённого компанией ChiedoCover
от14 690

Полукресло Самбука, голубое

50
Фотография товара Кресло Балатон, серое от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Балатон, серое, произведённого компанией ChiedoCover
28 490
Оптовая цена

Кресло Балатон, серое

31
Фотография товара Кресло Tiger Сетка Серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Tiger Сетка Серый, произведённого компанией ChiedoCover
от60 490
Оптовая цена

Кресло Tiger Сетка Серый

11
В наличии 23 шт.
Фотография товара Кресло Mars LB Ткань Черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Mars LB Ткань Черный, произведённого компанией ChiedoCover
от10 690
Оптовая цена

Кресло Mars LB Ткань Черный

12
В наличии 148 шт.
Фотография товара Кресло College CLG-429 MBN-A Grey от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло College CLG-429 MBN-A Grey, произведённого компанией ChiedoCover
от19 790
Оптовая цена

Кресло College CLG-429 MBN-A Grey

15
Фотография товара Кресло College CLG-620 LXH-B Brown от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло College CLG-620 LXH-B Brown, произведённого компанией ChiedoCover
от11 490
Оптовая цена

Кресло College CLG-620 LXH-B Brown

15
В наличии 1 шт.
Фотография товара Кресло Mare Green от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Mare Green, произведённого компанией ChiedoCover
8 190
Оптовая цена

Кресло Mare Green

13

Товар в корзине

Классическое кресло с подлокотниками Эвнер, бежевый
Классическое кресло с подлокотниками Эвнер, бежевый
41 790
В корзине

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Стул мягкий, мокко, велюр, каркас металл, черный, произведённого компанией ChiedoCover
6 090

Стул мягкий, мокко, велюр, каркас металл, черный

14
Настоящее фото товара Стул Stars LS, каркас белый, велюр какао, произведённого компанией ChiedoCover
11 690

Стул Stars LS, каркас белый, велюр какао

7
Фотография товара Стул деревянный Рау от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул деревянный Рау, произведённого компанией ChiedoCover
16 790

Стул деревянный Рау

10
В наличии 9 шт.
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Полукресло Шарри, велюр Селеста 42, ножки бук, морилка светлый орех от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Полукресло Шарри, велюр Селеста 42, ножки бук, морилка светлый орех, произведённого компанией ChiedoCover
от14 490

Полукресло Шарри, велюр Селеста 42, ножки бук, морилка светлый орех

9

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности