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Касабланка кресло плетеное из роупа, бежевый - фото 1Касабланка кресло плетеное из роупа, бежевый - фото 2

Касабланка кресло плетеное из роупа, бежевый

Артикул: CH-077-279
10 оценок
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Плетеное кресло «Касабланка» с подушками в комплекте.Кресло имеет алюминиевый каркас, окрашенный порошковой краской белового цвет. Боковины каркаса вручную оплетены роупом - эластичными синтетическими лентами, изготовленными из высокопрочных полиэфирных волокон. Цвет оплетки - бежевый.Подушки состоят из наполнителя и съёмных чехлов, которые обработаны влагоотталкивающей пропиткой бежевого цвета. Чехол можно стирать в стиральной машине с использованием порошков.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина900 мм
  • Глубина800 мм
  • Высота695 мм
  • Высота до сиденья410 мм
  • Вес13,4 кг
  • Материалроуп
  • Материал каркасаалюминий
  • Цветбежевый
  • Обивкаполиэстер

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки840 мм
  • Высота упаковки720 мм
  • Глубина упаковки940 мм
  • Вес упаковки17.20 кг
  • Объём упаковки0.57 м3
  • Изделия стопируютсяНет

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Товар в корзине

Касабланка кресло плетеное из роупа, бежевый
Касабланка кресло плетеное из роупа, бежевый
58 290
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