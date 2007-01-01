Характеристики товара
Описание
Плетеное кресло «Касабланка» с подушками в комплекте.Кресло имеет алюминиевый каркас, окрашенный порошковой краской белового цвет. Боковины каркаса вручную оплетены роупом - эластичными синтетическими лентами, изготовленными из высокопрочных полиэфирных волокон. Цвет оплетки - бежевый.Подушки состоят из наполнителя и съёмных чехлов, которые обработаны влагоотталкивающей пропиткой бежевого цвета. Чехол можно стирать в стиральной машине с использованием порошков.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина900 мм
- Глубина800 мм
- Высота695 мм
- Высота до сиденья410 мм
- Вес13,4 кг
- Материалроуп
- Материал каркасаалюминий
- Цветбежевый
- Обивкаполиэстер
Параметры упаковки
- Ширина упаковки840 мм
- Высота упаковки720 мм
- Глубина упаковки940 мм
- Вес упаковки17.20 кг
- Объём упаковки0.57 м3
- Изделия стопируютсяНет