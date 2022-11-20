Товар в корзине. Перейти

Кресло офисное / Стартрек / серая сетка

13 оценок

Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Диван Статус 2х местный
Диван Статус 2х местный
Следующий Кресло офисное / Трон / черная кожа
Диван Статус 2х местный

Характеристики товара

Описание

Максимально технологичное, стильное и современное кресло Стартрек подойдет самым требовательным пользователям, которые ценят собственное удобство и продуктивность. Спинка регулируется по высоте. 3D- подлокотники регулируются и по вертикали и по горизонтали. Индивидуальная регулировка подголовника по высоте и наклону. Поверхность подлокотника выполнена из мягкого приятного на ощупь полиуретана и выполнена в эргономичной удобной форме. Сиденье имеет механизм «СЛАЙДЕР» и регулируется по глубине. Механизм регулировки МУЛЬТИБЛОК позволяет фиксировать кресло в любом положении.

Общие характеристики
Вес,кг:25.5
Объем,м3:0,19
Количество мест:1

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота1360 мм
  • Ширина670 мм
  • Длина650 мм
  • Материалткань, сетка
  • Цветсерый
  • Страна изготовленияРоссия

Похожие товары

Кресло офисное / Трон / черная кожа Настоящее фото товара Кресло офисное / Трон / черная кожа , произведённого компанией ChiedoCover
121 990
Оптовая цена
14

Кресло офисное / Трон / черная кожа

В наличии 23 шт.
Диван Стоун 2х местныйНастоящее фото товара Диван Стоун 2х местный, произведённого компанией ChiedoCover
от23 090
Оптовая цена
13

Диван Стоун 2х местный

Кресло ТвингоНастоящее фото товара Кресло Твинго, произведённого компанией ChiedoCover
от15 790
Оптовая цена
13

Кресло Твинго

Кресло офисное / Трон / слоновая кость кожаНастоящее фото товара Кресло офисное / Трон / слоновая кость кожа, произведённого компанией ChiedoCover
121 990
Оптовая цена
11

Кресло офисное / Трон / слоновая кость кожа

В наличии 10 шт.
Кресло офисное / Харман / (ivory) хром / слоновая кость экокожаНастоящее фото товара Кресло офисное / Харман / (ivory) хром / слоновая кость экокожа, произведённого компанией ChiedoCover
20 490
Оптовая цена
8

Кресло офисное / Харман / (ivory) хром / слоновая кость экокожа

В наличии 41 шт.
Диван Темплтон 2х местныйНастоящее фото товара Диван Темплтон 2х местный, произведённого компанией ChiedoCover
от39 290
Оптовая цена
7

Диван Темплтон 2х местный

Кресло ТриоНастоящее фото товара Кресло Трио, произведённого компанией ChiedoCover
от15 390
Оптовая цена
7

Кресло Трио

Диван Триумф 2х местныйНастоящее фото товара Диван Триумф 2х местный, произведённого компанией ChiedoCover
от37 490
Оптовая цена
7

Диван Триумф 2х местный

Диван Троникс 2х местныйНастоящее фото товара Диван Троникс 2х местный, произведённого компанией ChiedoCover
от39 390
Оптовая цена
9

Диван Троникс 2х местный

Настоящее фото товара Диван Ультима 2х местный, произведённого компанией ChiedoCover
от30 890
Оптовая цена
14

Диван Ультима 2х местный

Другие товары из раздела

Диван Фебо 2х местныйНастоящее фото товара Диван Фебо 2х местный, произведённого компанией ChiedoCover
от17 790
Оптовая цена
11

Диван Фебо 2х местный

Диван Фред 2х местныйНастоящее фото товара Диван Фред 2х местный, произведённого компанией ChiedoCover
от43 990
Оптовая цена
10

Диван Фред 2х местный

Кресло ХабНастоящее фото товара Кресло Хаб, произведённого компанией ChiedoCover
от12 390
Оптовая цена
9

Кресло Хаб

Полукресло Самбука экокожаНастоящее фото товара Полукресло Самбука экокожа, произведённого компанией ChiedoCover
от9 99013
11 390 ₽
11

Полукресло Самбука экокожа

Кресло B01Настоящее фото товара Кресло B01, произведённого компанией ChiedoCover
от17 900
6

Кресло B01

Полукресло ДжеймсНастоящее фото товара Полукресло Джеймс, произведённого компанией ChiedoCover
от12 790
9

Полукресло Джеймс

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Чехол для стола 17, произведённого компанией ChiedoCover
от1 590
11

Чехол для стола 17

Настоящее фото товара Чехол для стола 20, произведённого компанией ChiedoCover
от2 490
13

Чехол для стола 20

Настоящее фото товара Чехол для стола 05, D80см, H110см, произведённого компанией ChiedoCover
от1 39013
1 590 ₽
94Хит

Чехол для стола 05, D80см, H110см

В наличии 150 шт.
Настоящее фото товара Чехол для стола 21 праздничный, золотой, произведённого компанией ChiedoCover
от2 890
9

Чехол для стола 21 праздничный, золотой

Настоящее фото товара Чехол для стола 03, серо-голубой, произведённого компанией ChiedoCover
от2 190
10

Чехол для стола 03, серо-голубой

Чехол для стола 01, 1500х800, белыйНастоящее фото товара Чехол для стола 01, 1500х800, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от1 690
15

Чехол для стола 01, 1500х800, белый

Чехол на стол 25, еврофатин с подкладом, синийНастоящее фото товара Чехол на стол 25, еврофатин с подкладом, синий, произведённого компанией ChiedoCover
от1 590
9

Чехол на стол 25, еврофатин с подкладом, синий