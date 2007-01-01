Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Настоящее фото товара Кресло компьютерное Madhouse, черный, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло компьютерное Madhouse, черный
11 оценок
23 490
Кресло компьютерное Madhouse, черный - фото 1Кресло компьютерное Madhouse, черный - фото 2Кресло компьютерное Madhouse, черный - фото 3Кресло компьютерное Madhouse, черный - фото 4Кресло компьютерное Madhouse, черный - фото 5Кресло компьютерное Madhouse, черный - фото 6Кресло компьютерное Madhouse, черный - фото 7Кресло компьютерное Madhouse, черный - фото 8Кресло компьютерное Madhouse, черный - фото 9Кресло компьютерное Madhouse, черный - фото 10Кресло компьютерное Madhouse, черный - фото 11Кресло компьютерное Madhouse, черный - фото 12Кресло компьютерное Madhouse, черный - фото 13Кресло компьютерное Madhouse, черный - фото 14Кресло компьютерное Madhouse, черный - фото 15Кресло компьютерное Madhouse, черный - фото 16Кресло компьютерное Madhouse, черный - фото 17Кресло компьютерное Madhouse, черный - фото 18
Кресло компьютерное Madhouse, черный

Артикул: CH-083-760
11 оценок
Основные характеристики
  • Ширина660 мм
  • Высота1280/1380 мм
  • Глубина сиденья460 мм
  • Высота до сиденья500/600 мм
Все характеристики
Характеристики товара

Описание

Отличный вариант для геймеров, которым важны не только комфорт и функциональность, но и стильный дизайн, подчеркивающий индивидуальность пользователя. RGB-подсветка точно привлечет внимание зрителя к вашему стриму!

Кресло, оснащенное функцией RGB-подсветки, разнообразит ваши стримы или игровые сессии. При помощи пульта дистанционного управления вы сами сможете выбрать режим подсветки, а также настроить скорость световых эффектов и интенсивность цвета.
Режимов подсветки – 352, скоростей –12.
Подсветка подключается к источнику питания при помощи USB шнура, длинной 115 см. Для пульта управления подсветкой используется литиевая батарейка 3V CR2025.
Мягкие подушки и эргономичная форма исключают дискомфорт даже во время продолжительной игры.
Обивка из высококачественной экокожи обладает высокой воздухопроницаемостью и неприхотлива в уходе.
Прочный каркас и крепкие металлические подлокотники обеспечивают креслу долгий срок эксплуатации.
Модель оснащена механизмом качания "топ-ган" с регулировкой под вес пользователя и возможностью фиксации в рабочем положении.
Кресла рассчитано на максимальную нагрузку 140 кг.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина660 мм
  • Высота1280/1380 мм
  • Глубина сиденья460 мм
  • Высота до сиденья500/600 мм
  • Материалметалл, пластик
  • Материал сиденьяэкокожа
  • Цветчерный
  • Обивкаэкокожа

Параметры упаковки

  • Вес упаковки20.22 кг
  • Объём упаковки0.18 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Отзывы

