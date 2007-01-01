Характеристики товара
Описание
Отличный вариант для геймеров, которым важны не только комфорт и функциональность, но и стильный дизайн, подчеркивающий индивидуальность пользователя. RGB-подсветка точно привлечет внимание зрителя к вашему стриму!
Кресло, оснащенное функцией RGB-подсветки, разнообразит ваши стримы или игровые сессии. При помощи пульта дистанционного управления вы сами сможете выбрать режим подсветки, а также настроить скорость световых эффектов и интенсивность цвета.
Режимов подсветки – 352, скоростей –12.
Подсветка подключается к источнику питания при помощи USB шнура, длинной 115 см. Для пульта управления подсветкой используется литиевая батарейка 3V CR2025.
Мягкие подушки и эргономичная форма исключают дискомфорт даже во время продолжительной игры.
Обивка из высококачественной экокожи обладает высокой воздухопроницаемостью и неприхотлива в уходе.
Прочный каркас и крепкие металлические подлокотники обеспечивают креслу долгий срок эксплуатации.
Модель оснащена механизмом качания "топ-ган" с регулировкой под вес пользователя и возможностью фиксации в рабочем положении.
Кресла рассчитано на максимальную нагрузку 140 кг.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина660 мм
- Высота1280/1380 мм
- Глубина сиденья460 мм
- Высота до сиденья500/600 мм
- Материалметалл, пластик
- Материал сиденьяэкокожа
- Цветчерный
- Обивкаэкокожа
Параметры упаковки
- Вес упаковки20.22 кг
- Объём упаковки0.18 м3
- Изделия стопируютсяНет