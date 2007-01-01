Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Кресло компьютерное Notion, черный, красный
Кресло компьютерное Notion, черный, красный
14 оценок
9 290

Кресло компьютерное Notion, черный, красный

Артикул: CH-083-811
14 оценок
Основные характеристики
  • Ширина465 мм
  • Высота910/1010 мм
  • Глубина сиденья420 мм
  • Высота до сиденья400/500 мм

Характеристики товара

Описание

Компьютерное кресло обладает высокой эргономичностью и ярким дизайном. Удобная широкая спинка и конструкция подлокотников позволит с большим комфортом проводить игровые сессии.

В обивке кресла использована экокожа высокого качества.
Внутри кресла, помимо поролона высокой плотности, скрывается прочный каркас.
В основании надежное пластиковое пятилучие и газлифт 2 класса.
Кресло рассчитано на нагрузку до 120 кг.
Модель подойдет не только геймерам, а любому, кто ценит удобство при работе за компьютером.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Параметры упаковки

  • Вес упаковки11.32 кг
  • Объём упаковки0.09 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Кресло компьютерное Notion, черный, красный

9 290
