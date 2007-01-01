Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Кресло офисное TopChairs Simple SN Junior принт Pink Cats, белый, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло офисное TopChairs Simple SN Junior принт Pink Cats, белый
12 оценок
4 790
Товар в корзине. Перейти
Кресло офисное TopChairs Simple SN Junior принт Pink Cats, белый - фото 1Кресло офисное TopChairs Simple SN Junior принт Pink Cats, белый - фото 2Кресло офисное TopChairs Simple SN Junior принт Pink Cats, белый - фото 3Кресло офисное TopChairs Simple SN Junior принт Pink Cats, белый - фото 4Кресло офисное TopChairs Simple SN Junior принт Pink Cats, белый - фото 5Кресло офисное TopChairs Simple SN Junior принт Pink Cats, белый - фото 6Кресло офисное TopChairs Simple SN Junior принт Pink Cats, белый - фото 7Кресло офисное TopChairs Simple SN Junior принт Pink Cats, белый - фото 8

Кресло офисное TopChairs Simple SN Junior принт Pink Cats, белый

Артикул: CH-084-102
12 оценок
Основные характеристики
  • Ширина520 мм
  • Глубина550 мм
  • Высота950 мм
  • Ширина сиденья450 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Кресло для руководителя Air Н, пластик
Фотография товара Кресло для руководителя Air Н, пластик от компании ChiedoCover.
Следующий Стеллаж 107 Лофт
Фотография товара Стеллаж 107 Лофт от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

TopChairs Simple SN Junior — забота о комфорте и стиле маленьких пользователей

Удобство для учёбы и творчества Кресло TopChairs Simple SN Junior с принтом Pink Cats создано специально для детей. Эргономичная спинка поддерживает правильную осанку во время занятий, а комфортное сиденье с мягким наполнителем делает даже длительное пребывание за столом приятным.
Продуманные материалы для повседневного использования Обивка выполнена из прочной сетки, которая свободно пропускает воздух, предотвращает перегрев и создаёт комфорт даже в тёплое время года. Сетка устойчива к истиранию и проста в уходе. Наполнитель из поролона делает посадку мягкой и удобной.
Функции, которые делают кресло практичным Классический механизм пиастра позволяет легко отрегулировать высоту сиденья под рост ребёнка. Удобные подлокотники разгружают плечевой пояс, а прочная крестовина и ролики из полипропилена обеспечивают лёгкое и безопасное перемещение по комнате.
Надёжность и безопасность Газ-лифт 2 класса гарантирует стабильность и плавность регулировки, а конструкция выдерживает нагрузку до 120 кг. Основание устойчиво и обеспечивает безопасность в повседневной эксплуатации.
Современный принт и универсальность Благодаря интересному дизайну кресло станет не только функциональным элементом, но и стильным украшением детской комнаты. Оно идеально подойдёт для учёбы, игр и творчества дома.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина520 мм
  • Глубина550 мм
  • Высота950 мм
  • Ширина сиденья450 мм
  • Глубина сиденья480 мм
  • Высота до сиденья410/495 мм
  • Вес5.6 кг
  • Материалполипропилен
  • Материал сиденьясетка
  • Допустимая нагрузка120
  • Цветбелый, разноцветный
  • Обивкасетка

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки480 мм
  • Высота упаковки260 мм
  • Вес упаковки7.10 кг
  • Объём упаковки0.07 м3
  • Габариты упаковки для логистики580
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Фотография товара Кресло офисное / Верса / (brown) сталь + хром / темно-коричневая экокожа от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло офисное / Верса / (brown) сталь + хром / темно-коричневая экокожа, произведённого компанией ChiedoCover
23 690
Оптовая цена

Кресло офисное / Верса / (brown) сталь + хром / темно-коричневая экокожа

35
В наличии 38 шт.
Фотография товара Кресло офисное / Гарда SL / белый пластик / зеленая сетка / серая сидушка от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло офисное / Гарда SL / белый пластик / зеленая сетка / серая сидушка, произведённого компанией ChiedoCover
22 190
Оптовая цена

Кресло офисное / Гарда SL / белый пластик / зеленая сетка / серая сидушка

31
Фотография товара Стул Атлант синий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Атлант синий, произведённого компанией ChiedoCover
11 490
Оптовая цена

Стул Атлант синий

59
Фотография товара Кресло офисное Баст SY от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло офисное Баст SY, произведённого компанией ChiedoCover
от8 990
Оптовая цена

Кресло офисное Баст SY

14
Фотография товара Кресло College CLG-427 MBN-B Grey от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло College CLG-427 MBN-B Grey, произведённого компанией ChiedoCover
от10 590
Оптовая цена

Кресло College CLG-427 MBN-B Grey

12
Фотография товара Кресло College CLG-432 MBN Black от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло College CLG-432 MBN Black, произведённого компанией ChiedoCover
от11 790
Оптовая цена

Кресло College CLG-432 MBN Black

13
Распродажа
Фотография товара Кресло офисное Terry Black, велюр серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло офисное Terry Black, велюр серый, произведённого компанией ChiedoCover
от6 09024
7 990 ₽Оптовая цена

Кресло офисное Terry Black, велюр серый

7
В наличии 39 шт.
Фотография товара Кресло Taylor, черный пластик, с подголовником от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Taylor, черный пластик, с подголовником, произведённого компанией ChiedoCover
28 990
Оптовая цена

Кресло Taylor, черный пластик, с подголовником

8
Фотография товара Кресло компьютерное Смузи Хром белый/гусь серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло компьютерное Смузи Хром белый/гусь серый, произведённого компанией ChiedoCover
8 590
Оптовая цена

Кресло компьютерное Смузи Хром белый/гусь серый

9
Настоящее фото товара Кресло офисное Hunch, серый, чёрный, произведённого компанией ChiedoCover
27 590

Кресло офисное Hunch, серый, чёрный

14

С этим товаром покупают

New
Фотография товара Кресло компьютерное Vaudeville, черный, красный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло компьютерное Vaudeville, черный, красный, произведённого компанией ChiedoCover
13 690

Кресло компьютерное Vaudeville, черный, красный

8
В наличии 163 шт.
Фотография товара Стол Лофт-1, 1200x800 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лофт-1, 1200x800, произведённого компанией ChiedoCover
от22 290

Стол Лофт-1, 1200x800

48
New
Фотография товара Кресло компьютерное Chorus, черный, голубой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло компьютерное Chorus, черный, голубой, произведённого компанией ChiedoCover
20 390

Кресло компьютерное Chorus, черный, голубой

13
В наличии 62 шт.
Фотография товара Стол Лофт Гинди от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лофт Гинди, произведённого компанией ChiedoCover
от15 990

Стол Лофт Гинди

38
Фотография товара Кресло Паул, кофейный каркас, белая сетка от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Паул, кофейный каркас, белая сетка, произведённого компанией ChiedoCover
от4 190
Оптовая цена

Кресло Паул, кофейный каркас, белая сетка

14
В наличии 30 шт.
Фотография товара Стол Лофт-2 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лофт-2, произведённого компанией ChiedoCover
от6 090

Стол Лофт-2

47
Фотография товара Кресло Колд, серый матовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Колд, серый матовый, произведённого компанией ChiedoCover
от3 490
Оптовая цена

Кресло Колд, серый матовый

6
В наличии 142 шт.
Фотография товара Стол Лофт-6 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лофт-6, произведённого компанией ChiedoCover
от25 290

Стол Лофт-6

39
New
Фотография товара Кресло компьютерное Concord, черный, красный, экокожа от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло компьютерное Concord, черный, красный, экокожа, произведённого компанией ChiedoCover
12 090

Кресло компьютерное Concord, черный, красный, экокожа

10
Распродажа
Фотография товара Стол Лофт-5 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лофт-5, произведённого компанией ChiedoCover
от9 19030
12 990 ₽

Стол Лофт-5

40

Другие товары из раздела компьютерные кресла

Фотография товара Офисное кресло Nitro, пластик черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Офисное кресло Nitro, пластик черный, произведённого компанией ChiedoCover
от8 790
Оптовая цена

Офисное кресло Nitro, пластик черный

34
Фотография товара Стул Kano 1 red, black от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Kano 1 red, black, произведённого компанией ChiedoCover
от25 790
Оптовая цена

Стул Kano 1 red, black

40
В наличии 1 шт.
Онлайн показ
Фотография товара Кресло офисное TopChairs Airone, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло офисное TopChairs Airone, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от14 69023
18 990 ₽Оптовая цена

Кресло офисное TopChairs Airone, черный

26
В наличии 145 шт.
Распродажа
Фотография товара Кресло офисное TopChairs Airone, белый, с черной сеткой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло офисное TopChairs Airone, белый, с черной сеткой, произведённого компанией ChiedoCover
13 4904
13 990 ₽Оптовая цена

Кресло офисное TopChairs Airone, белый, с черной сеткой

26
В наличии 17 шт.
Фотография товара Офисное поворотное кресло Sparx fx-19 it black / black от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Офисное поворотное кресло Sparx fx-19 it black / black, произведённого компанией ChiedoCover
от37 090
Оптовая цена

Офисное поворотное кресло Sparx fx-19 it black / black

14
Настоящее фото товара Кресло Верона 2П, произведённого компанией ChiedoCover
9 490
Оптовая цена

Кресло Верона 2П

12
Фотография товара Кресло офисное State МБ, хром от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло офисное State МБ, хром, произведённого компанией ChiedoCover
22 090
Оптовая цена

Кресло офисное State МБ, хром

6
Фотография товара Кресло Sara, серый, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Sara, серый, черный, произведённого компанией ChiedoCover
11 090

Кресло Sara, серый, черный

10
New
Фотография товара Кресло компьютерное Chorus, черный, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло компьютерное Chorus, черный, серый, произведённого компанией ChiedoCover
17 290

Кресло компьютерное Chorus, черный, серый

13
В наличии 49 шт.
New
Фотография товара Кресло компьютерное Tableau, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло компьютерное Tableau, черный, произведённого компанией ChiedoCover
11 490

Кресло компьютерное Tableau, черный

6
В наличии 8 шт.

Товар в корзине

Кресло офисное TopChairs Simple SN Junior принт Pink Cats, белый
Кресло офисное TopChairs Simple SN Junior принт Pink Cats, белый
4 790
В корзине

С этим товаром покупают

New
Фотография товара Кресло компьютерное Vaudeville, черный, красный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло компьютерное Vaudeville, черный, красный, произведённого компанией ChiedoCover
13 690

Кресло компьютерное Vaudeville, черный, красный

8
В наличии 163 шт.
Фотография товара Стол Лофт-1, 1200x800 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лофт-1, 1200x800, произведённого компанией ChiedoCover
от22 290

Стол Лофт-1, 1200x800

48
New
Фотография товара Кресло компьютерное Chorus, черный, голубой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло компьютерное Chorus, черный, голубой, произведённого компанией ChiedoCover
20 390

Кресло компьютерное Chorus, черный, голубой

13
В наличии 62 шт.
Фотография товара Стол Лофт Гинди от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лофт Гинди, произведённого компанией ChiedoCover
от15 990

Стол Лофт Гинди

38

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности