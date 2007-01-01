Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Настоящее фото товара Кресло компьютерное Pulse, розовый, серый, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло компьютерное Pulse, розовый, серый
7 оценок
9 390
Кресло компьютерное Pulse, розовый, серый - фото 1Кресло компьютерное Pulse, розовый, серый - фото 2Кресло компьютерное Pulse, розовый, серый - фото 3Кресло компьютерное Pulse, розовый, серый - фото 4Кресло компьютерное Pulse, розовый, серый - фото 5Кресло компьютерное Pulse, розовый, серый - фото 6Кресло компьютерное Pulse, розовый, серый - фото 7Кресло компьютерное Pulse, розовый, серый - фото 8Кресло компьютерное Pulse, розовый, серый - фото 9
NEW

Артикул: CH-083-778
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Предыдущий товар в категории Стул Самба, Montana 283, каркас-серебро, подлокотники-белёный дуб
Фотография товара Стул Самба, Montana 283, каркас-серебро, подлокотники-белёный дуб от компании ChiedoCover.
Следующий Кресло Самба GTP Эконом
Фотография товара Кресло Самба GTP Эконом от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Компьютерное кресло с подушкой-подголовником и поясничной поддержкой идеально впишется практически в любой интерьер, подарит удобство и комфорт во время работы, игр, учебы, творчества.

Кресло выполнено из материалов высокого качества. Обивка из велюра придает креслу современный внешний вид. Материал обивки хорошо пропускает воздух, устойчив к износу, не выцветает и легко чистится.
Эргономичный дизайн разработан с заботой о вашем здоровье. Мягкие подушки обеспечивают комфорт и поддержку спине и шее. Благодаря эластичным ремням нижнюю подушку можно легко подстроить под себя.
Широкие пластиковые подлокотники и выраженная боковая поддержка позволят с удобством разместиться в кресле.
В основании установлено надежное пластиковое пятилучие.
Максимальная нагрузка рассчитана на вес до 120 кг.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина620 мм
  • Высота1170/1265 мм
  • Глубина сиденья500 мм
  • Высота до сиденья450/550 мм
  • Материалпластик
  • Материал сиденьяткань
  • Цветрозовый, серый
  • Обивкаткань

Параметры упаковки

  • Вес упаковки11.81 кг
  • Объём упаковки0.13 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

С этим товаром покупают

Распродажа
Фотография товара Кресло спортивное TopChairs Shadow черно-желтый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло спортивное TopChairs Shadow черно-желтый, произведённого компанией ChiedoCover
11 29014
12 990 ₽

Кресло спортивное TopChairs Shadow черно-желтый

8
Фотография товара Стол Лофт Гинди от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лофт Гинди, произведённого компанией ChiedoCover
от15 990

Стол Лофт Гинди

38
Распродажа
Фотография товара Кресло спортивное TopChairs Warden черно-белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло спортивное TopChairs Warden черно-белый, произведённого компанией ChiedoCover
8 59015
9 990 ₽

Кресло спортивное TopChairs Warden черно-белый

7
В наличии 1 шт.
Фотография товара Кресло игровое TopChairs ST-CYBER 8, черный/ оранжевый экокожа, крестовина пластик от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло игровое TopChairs ST-CYBER 8, черный/ оранжевый экокожа, крестовина пластик, произведённого компанией ChiedoCover
от10 490
Оптовая цена

Кресло игровое TopChairs ST-CYBER 8, черный/ оранжевый экокожа, крестовина пластик

26
New
Фотография товара Кресло компьютерное Chorus, черный, оранжевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло компьютерное Chorus, черный, оранжевый, произведённого компанией ChiedoCover
15 590

Кресло компьютерное Chorus, черный, оранжевый

13
В наличии 294 шт.
Фотография товара Стол Вустер от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Вустер, произведённого компанией ChiedoCover
от11 590

Стол Вустер

48
New
Фотография товара Кресло компьютерное Landscape, черный, красный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло компьютерное Landscape, черный, красный, произведённого компанией ChiedoCover
13 690

Кресло компьютерное Landscape, черный, красный

10
В наличии 72 шт.
Хит
Фотография товара Стол Лофт-4 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лофт-4, произведённого компанией ChiedoCover
от34 890

Стол Лофт-4

434
New
Фотография товара Кресло компьютерное Vast, черный, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло компьютерное Vast, черный, белый, произведённого компанией ChiedoCover
10 290

Кресло компьютерное Vast, черный, белый

14
Хит
Фотография товара Стол Лофт-2, 1600x800 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лофт-2, 1600x800, произведённого компанией ChiedoCover
от7 090

Стол Лофт-2, 1600x800

46

