Кресло компьютерное Habit, розовый, белый
Кресло компьютерное Habit, розовый, белый
6 оценок
17 790
Кресло компьютерное Habit, розовый, белый - фото 1Кресло компьютерное Habit, розовый, белый - фото 2Кресло компьютерное Habit, розовый, белый - фото 3Кресло компьютерное Habit, розовый, белый - фото 4Кресло компьютерное Habit, розовый, белый - фото 5Кресло компьютерное Habit, розовый, белый - фото 6Кресло компьютерное Habit, розовый, белый - фото 7Кресло компьютерное Habit, розовый, белый - фото 8
NEW

Кресло компьютерное Habit, розовый, белый

Артикул: CH-083-831
6 оценок
Основные характеристики
  • Ширина700 мм
  • Высота1240/1340 мм
  • Глубина сиденья470 мм
  • Высота до сиденья440/540 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Характеристики товара

Описание

Удобное эргономичное геймерское кресло для пользователей, ценящих комфорт и стиль. Подходит для дома и офиса.

Кресло оснащено шейной и поясничной подушками, мягкими подлокотниками, подставкой для ног, а также механизмом, регулирующим уровень наклона спинки.
Материал обивки: мягкая и прочная экокожа.
Материал рамы: металл, фанера.
Тип механизма: регулируемый по высоте и наклону, наклон спинки: 135°.
Оптимально для пользователей ростом от 150 до 185 см и весом от 50 до 120 кг.
Максимально допустимая нагрузка: 120 кг.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина700 мм
  • Высота1240/1340 мм
  • Глубина сиденья470 мм
  • Высота до сиденья440/540 мм
  • Материалпластик
  • Материал сиденьяэкокожа
  • Цветрозовый, белый
  • Обивкаэкокожа

Параметры упаковки

  • Вес упаковки16.91 кг
  • Объём упаковки0.14 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товара
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Кресло компьютерное Habit, розовый, белый
Кресло компьютерное Habit, розовый, белый
17 790
