Характеристики товара
Описание
Кресло сочетает в себе яркий дизайн, прочную конструкцию и качественные материалы. Несомненным плюсом модели являются регулируемые подлокотники.
Просторные габариты сиденья и высокая спинка делают кресло удобным для людей любого роста.
В сиденье кресла встроен пружинный блок - конструкция из стальных независимых пружин, предназначенная для лучшей амортизации. Благодаря пружинным блокам мягкая мебель «не проседает» в процессе эксплуатации, комфортна и функциональна.
В обивке использована экокожа высокого качества. Материал обладает высокими показателями воздухопроницаемости, устойчив к износу, долго сохраняет цвет, приятен на ощупь и легко чистится.
Уникальные 3D-подлокотники имеют множество регулировок. Накладки сделаны из мягкого пластика, приятного на ощупь.
Модель оснащена механизмом качания «топ-ган» с регулировкой под вес пользователя и возможностью фиксации в рабочем положении.
Внутри кресла скрывается прочный стальной каркас. Жесткая конструкция гарантирует длительную эксплуатацию без поломок. В основании надежное пластиковое пятилучие и газлифт 3 класса. Кресло рассчитано на нагрузку до 160 кг.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина700 мм
- Высота1160/1250 мм
- Глубина сиденья490 мм
- Высота до сиденья485/575 мм
- Материалметалл, пластик
- Материал сиденьяэкокожа
- Цветоранжевый, черный
- Обивкаэкокожа
Параметры упаковки
- Вес упаковки22.23 кг
- Объём упаковки0.21 м3
- Изделия стопируютсяНет