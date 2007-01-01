Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Настоящее фото товара Кресло компьютерное Cleavage, черный, оранжевый, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло компьютерное Cleavage, черный, оранжевый
15 оценок
14 390
Кресло компьютерное Cleavage, черный, оранжевый - фото 1Кресло компьютерное Cleavage, черный, оранжевый - фото 2Кресло компьютерное Cleavage, черный, оранжевый - фото 3Кресло компьютерное Cleavage, черный, оранжевый - фото 4Кресло компьютерное Cleavage, черный, оранжевый - фото 5Кресло компьютерное Cleavage, черный, оранжевый - фото 6Кресло компьютерное Cleavage, черный, оранжевый - фото 7
Кресло компьютерное Cleavage, черный, оранжевый

Артикул: CH-083-802
15 оценок
Характеристики товара

Описание

Кресло сочетает в себе яркий дизайн, прочную конструкцию и качественные материалы. Несомненным плюсом модели являются регулируемые подлокотники.

Просторные габариты сиденья и высокая спинка делают кресло удобным для людей любого роста.
В сиденье кресла встроен пружинный блок - конструкция из стальных независимых пружин, предназначенная для лучшей амортизации. Благодаря пружинным блокам мягкая мебель «не проседает» в процессе эксплуатации, комфортна и функциональна.
В обивке использована экокожа высокого качества. Материал обладает высокими показателями воздухопроницаемости, устойчив к износу, долго сохраняет цвет, приятен на ощупь и легко чистится.
Уникальные 3D-подлокотники имеют множество регулировок. Накладки сделаны из мягкого пластика, приятного на ощупь.
Модель оснащена механизмом качания «топ-ган» с регулировкой под вес пользователя и возможностью фиксации в рабочем положении.
Внутри кресла скрывается прочный стальной каркас. Жесткая конструкция гарантирует длительную эксплуатацию без поломок. В основании надежное пластиковое пятилучие и газлифт 3 класса. Кресло рассчитано на нагрузку до 160 кг.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина700 мм
  • Высота1160/1250 мм
  • Глубина сиденья490 мм
  • Высота до сиденья485/575 мм
  • Материалметалл, пластик
  • Материал сиденьяэкокожа
  • Цветоранжевый, черный
  • Обивкаэкокожа

Параметры упаковки

  • Вес упаковки22.23 кг
  • Объём упаковки0.21 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
