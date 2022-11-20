Характеристики товара
Основные характеристики
- Ширина2450 мм
- Глубина1000 мм
- Высота680 мм
- Материалкожа
Диван-кровать Портленд 7, изумрудный
Диван-кровать Портленд 7, молочный
Диван-кровать Портленд 2, левый, изумрдуный
Диван-кровать Слим, левый угол, темно-бежевый
Диван-кровать Слим, правый угол, темно-бежевый
Диван-кровать Слим, левый угол, светло-розовый
Диван-кровать Слим, правый угол, светло-розовый
Диван-кровать Слим, левый угол, темно-синий
Диван Scott двухместный, серый
Диван Scott двухместный, пыльно-розовый
Диван Париж
Диван Лиссабон двухместный
Диван пластиковый с подушками Komodo 3, белый/ лед
Диван пластиковый Net Bench белый
Диван Клиф, 2х местный
Диван Страйп
Диван Кин, бежевый