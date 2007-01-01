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Настоящее фото товара Диван Mario Bellini, произведённого компанией ChiedoCover
Диван Mario Bellini
83 оценки
291 790
Товар в корзине. Перейти
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Диван Mario Bellini

Артикул: CH-050-334
83 оценки
Основные характеристики
  • Ширина2450 мм
  • Глубина1000 мм
  • Высота680 мм
  • Материалкожа
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Гладкая кожа - делается из самого высококачественного сырья, не шлифуется. В естественном состоянии: кожа - "дышит" и, в то же время, срок службы изделия увеличивается. Диваны из данного вида кожи более износостойки. В процессе использования на поверхности проявляется естественная “патина” и с каждым годом диван становиться красивее. Самая высококачественная мебель делается из гладкой кожи.   Каркас выполнен из древесины. Наполнитель – мягкий пенополиуретан. Ножки из массива дерева.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина2450 мм
  • Глубина1000 мм
  • Высота680 мм
  • Материалкожа

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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