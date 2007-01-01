Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стул West LB, серый, произведённого компанией ChiedoCover
Стул West LB, серый
7 оценок
40 190
Стул West LB, серый - фото 1Стул West LB, серый - фото 2Стул West LB, серый - фото 3Стул West LB, серый - фото 4Стул West LB, серый - фото 5

Стул West LB, серый

Артикул: CH-080-048
7 оценок
Основные характеристики
  • Ширина700 мм
  • Вес21 кг
  • Материал сиденьяэкокожа
  • Материал каркасаметалл
Все характеристики
Характеристики товара

Описание

Кресло West — современное и стильное решение для рабочих пространств, в которых ценится минимализм и комфорт. Элегантный внешний вид с лаконичными формами и продуманными деталями делает его отличным выбором как для персонального кабинета, так и для переговорной зоны. Обивка из натуральной кожи придаёт креслу премиальный вид, а наполнитель из memory foam обеспечивает удобную посадку и равномерное распределение нагрузки. Это особенно важно при длительной работе за столом. Алюминиевые подлокотники подчёркивают современный стиль модели и обеспечивают дополнительную поддержку. Крестовина из прочного алюминия диаметром 70 см отвечает за устойчивость и долговечность конструкции. Механизм качания мультиблок позволяет выбрать оптимальный угол наклона и зафиксировать его. Кресло рассчитано на максимальную нагрузку до 150 кг.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина700 мм
  • Вес21 кг
  • Материал сиденьяэкокожа
  • Материал каркасаметалл
  • Цветсерый

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Отзывы

