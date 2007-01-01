Характеристики товара
Описание
Кресло West — современное и стильное решение для рабочих пространств, в которых ценится минимализм и комфорт. Элегантный внешний вид с лаконичными формами и продуманными деталями делает его отличным выбором как для персонального кабинета, так и для переговорной зоны. Обивка из натуральной кожи придаёт креслу премиальный вид, а наполнитель из memory foam обеспечивает удобную посадку и равномерное распределение нагрузки. Это особенно важно при длительной работе за столом. Алюминиевые подлокотники подчёркивают современный стиль модели и обеспечивают дополнительную поддержку. Крестовина из прочного алюминия диаметром 70 см отвечает за устойчивость и долговечность конструкции. Механизм качания мультиблок позволяет выбрать оптимальный угол наклона и зафиксировать его. Кресло рассчитано на максимальную нагрузку до 150 кг.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина700 мм
- Вес21 кг
- Материал сиденьяэкокожа
- Материал каркасаметалл
- Цветсерый
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет