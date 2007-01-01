Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Кресло Satori, зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло Satori, зеленый
8 оценок
11 390
Товар в корзине. Перейти
Кресло Satori, зеленый - фото 1Кресло Satori, зеленый - фото 2Кресло Satori, зеленый - фото 3Кресло Satori, зеленый - фото 4Кресло Satori, зеленый - фото 5
NEW

Кресло Satori, зеленый

Артикул: CH-084-224
8 оценок
Основные характеристики
  • Глубина600 мм
  • Высота800 мм
  • Высота до сиденья420 мм
  • Материал сиденьямикровелюр
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул барный Mars, бежевый велюр/ черный каркас
Фотография товара Стул барный Mars, бежевый велюр/ черный каркас от компании ChiedoCover.
Следующий Диван лофт Гленден
Фотография товара Диван лофт Гленден от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Удобное кресло станет украшением делового офиса, домашней гостиной или салона красоты. Универсальный дизайн впишется в интерьер кухни, спальной, детской комнаты, коридора, веранды. Строгий однотонный микровелюр высокого качества. Универсальная фактура ткани и дизайн кресла позволяют с одинаковым успехом использовать кресло как в классических так и современных интерьерах, а также подчеркнут модный скандинавский шик. Широкий спектр цветов поможет создать свой неповторимый стиль.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Глубина600 мм
  • Высота800 мм
  • Высота до сиденья420 мм
  • Материал сиденьямикровелюр
  • Цветзеленый
  • Обивкамикровелюр

Параметры упаковки

  • Высота упаковки640 мм
  • Глубина упаковки620 мм
  • Вес упаковки12 кг
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Распродажа
Фотография товара Кресло Eames DSW пэчворк от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Eames DSW пэчворк, произведённого компанией ChiedoCover
от6 99042
11 990 ₽Оптовая цена

Кресло Eames DSW пэчворк

26
В пути 100 шт.
Фотография товара Кресло Marsala, зеленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Marsala, зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
от83 090
Оптовая цена

Кресло Marsala, зеленый

47
Фотография товара Кресло Рэмо венге, коричневое от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Рэмо венге, коричневое, произведённого компанией ChiedoCover
от26 390
Оптовая цена

Кресло Рэмо венге, коричневое

37
Фотография товара Кресло Амстер сосна, черное от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Амстер сосна, черное, произведённого компанией ChiedoCover
от23 390
Оптовая цена

Кресло Амстер сосна, черное

37
Фотография товара Кресло Вега беленый дуб, синий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Вега беленый дуб, синий, произведённого компанией ChiedoCover
от26 390
Оптовая цена

Кресло Вега беленый дуб, синий

45
Фотография товара Кресло детское Kids 103 Ткань Оранжевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло детское Kids 103 Ткань Оранжевый, произведённого компанией ChiedoCover
от11 290
Оптовая цена

Кресло детское Kids 103 Ткань Оранжевый

11
В наличии 83 шт.
Фотография товара Стул-кресло Джуно 2.0 натур/красный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул-кресло Джуно 2.0 натур/красный, произведённого компанией ChiedoCover
от11 090
Оптовая цена

Стул-кресло Джуно 2.0 натур/красный

5
Фотография товара Кресло офисное Бордо темно-коричневая кожа, алюминевая крестовина от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло офисное Бордо темно-коричневая кожа, алюминевая крестовина, произведённого компанией ChiedoCover
от72 790
Оптовая цена

Кресло офисное Бордо темно-коричневая кожа, алюминевая крестовина

13
Фотография товара Кресло Клеон, велюр коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Клеон, велюр коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от18 590
Оптовая цена

Кресло Клеон, велюр коричневый

10
Фотография товара Кресло Канг, велюр изумрудный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Канг, велюр изумрудный, произведённого компанией ChiedoCover
от16 690
Оптовая цена

Кресло Канг, велюр изумрудный

6

С этим товаром покупают

Фотография товара Стул Кромвель II серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Кромвель II серый, произведённого компанией ChiedoCover
от13 590
Оптовая цена

Стул Кромвель II серый

26
В наличии 76 шт.
Настоящее фото товара Стул мягкий, темно-бежевый, экокожа, каркас металл, белый, произведённого компанией ChiedoCover
6 890

Стул мягкий, темно-бежевый, экокожа, каркас металл, белый

12
Распродажа
Фотография товара Стул Роквелл, микровелюр Bubble 5 Flamingo, каркас бук морилка черная от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Роквелл, микровелюр Bubble 5 Flamingo, каркас бук морилка черная, произведённого компанией ChiedoCover
от6 59042
11 290 ₽

Стул Роквелл, микровелюр Bubble 5 Flamingo, каркас бук морилка черная

15
Фотография товара Стул Тони, гобелен синий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Тони, гобелен синий, произведённого компанией ChiedoCover
от10 590

Стул Тони, гобелен синий

68
Настоящее фото товара Стул обеденный Sonya, серый, серебро, произведённого компанией ChiedoCover
26 590

Стул обеденный Sonya, серый, серебро

12
В наличии 18 шт.
Фотография товара Обеденный стул Intrigue, бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Обеденный стул Intrigue, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
3 390

Обеденный стул Intrigue, бежевый

13
В наличии 155 шт.
Фотография товара Стул мягкий поворотный, металл, черный, горчичный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул мягкий поворотный, металл, черный, горчичный, произведённого компанией ChiedoCover
12 590

Стул мягкий поворотный, металл, черный, горчичный

14
В наличии 20 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул Solar, салатовая рогожка от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Solar, салатовая рогожка, произведённого компанией ChiedoCover
от3 99043
6 890 ₽

Стул Solar, салатовая рогожка

61
Фотография товара Стул Свеннборг, синяя ткань, черный каркас от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Свеннборг, синяя ткань, черный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
от20 090
Оптовая цена

Стул Свеннборг, синяя ткань, черный каркас

9
Фотография товара Кресло лаунж Бостон, велюр зелёный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло лаунж Бостон, велюр зелёный, произведённого компанией ChiedoCover
22 390
Оптовая цена

Кресло лаунж Бостон, велюр зелёный

26
В наличии 31 шт.

Другие товары из раздела мягкие кресла

Распродажа
Фотография товара Полукресло Лилия, серо-розовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Полукресло Лилия, серо-розовый, произведённого компанией ChiedoCover
от11 39027
15 590 ₽

Полукресло Лилия, серо-розовый

97
Фотография товара Кресло Egg, натуральная кожа от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Egg, натуральная кожа, произведённого компанией ChiedoCover
132 990
Оптовая цена

Кресло Egg, натуральная кожа

40
Фотография товара Кресло Ковентри, рогожка prestone 920 серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Ковентри, рогожка prestone 920 серый, произведённого компанией ChiedoCover
от22 390

Кресло Ковентри, рогожка prestone 920 серый

37
Фотография товара Кресло Вега сосна, зеленое от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Вега сосна, зеленое, произведённого компанией ChiedoCover
от26 390
Оптовая цена

Кресло Вега сосна, зеленое

50
Фотография товара Кресло Papa Bear с оттоманкой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Papa Bear с оттоманкой, произведённого компанией ChiedoCover
от131 090
Оптовая цена

Кресло Papa Bear с оттоманкой

50
Фотография товара Кресло Винтаж, велюр от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Винтаж, велюр, произведённого компанией ChiedoCover
от30 790
Оптовая цена

Кресло Винтаж, велюр

11
Фотография товара Кресло Тусон, кожзам Galaxy light grey, морилка черная от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Тусон, кожзам Galaxy light grey, морилка черная, произведённого компанией ChiedoCover
от16 990

Кресло Тусон, кожзам Galaxy light grey, морилка черная

14
Фотография товара Кресло College H-9582L-1K/Black от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло College H-9582L-1K/Black, произведённого компанией ChiedoCover
от20 090
Оптовая цена

Кресло College H-9582L-1K/Black

12
Настоящее фото товара Кресло Marko высокое, синий, произведённого компанией ChiedoCover
48 790
Оптовая цена

Кресло Marko высокое, синий

12
Фотография товара Кресло Mishem, вишневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Mishem, вишневый, произведённого компанией ChiedoCover
29 590

Кресло Mishem, вишневый

6

Товар в корзине

Кресло Satori, зеленый
Кресло Satori, зеленый
11 390
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Стул Кромвель II серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Кромвель II серый, произведённого компанией ChiedoCover
от13 590
Оптовая цена

Стул Кромвель II серый

26
В наличии 76 шт.
Настоящее фото товара Стул мягкий, темно-бежевый, экокожа, каркас металл, белый, произведённого компанией ChiedoCover
6 890

Стул мягкий, темно-бежевый, экокожа, каркас металл, белый

12
Распродажа
Фотография товара Стул Роквелл, микровелюр Bubble 5 Flamingo, каркас бук морилка черная от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Роквелл, микровелюр Bubble 5 Flamingo, каркас бук морилка черная, произведённого компанией ChiedoCover
от6 59042
11 290 ₽

Стул Роквелл, микровелюр Bubble 5 Flamingo, каркас бук морилка черная

15
Фотография товара Стул Тони, гобелен синий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Тони, гобелен синий, произведённого компанией ChiedoCover
от10 590

Стул Тони, гобелен синий

68

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности