Настоящее фото товара Кресло Satori, серый, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло Satori, серый
15 оценок
11 390
Кресло Satori, серый - фото 1Кресло Satori, серый - фото 2Кресло Satori, серый - фото 3Кресло Satori, серый - фото 4Кресло Satori, серый - фото 5Кресло Satori, серый - фото 6
Кресло Satori, серый

Артикул: CH-084-220
Основные характеристики
  • Длина630 мм
  • Глубина600 мм
  • Высота800 мм
  • Высота до сиденья420 мм
Все характеристики
Характеристики товара

Описание

Удобное кресло станет украшением делового офиса, домашней гостиной или салона красоты. Универсальный дизайн впишется в интерьер кухни, спальной, детской комнаты, коридора, веранды. Строгий однотонный микровелюр высокого качества. Универсальная фактура ткани и дизайн кресла позволяют с одинаковым успехом использовать кресло как в классических так и современных интерьерах, а также подчеркнут модный скандинавский шик. Широкий спектр цветов поможет создать свой неповторимый стиль.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Основные характеристики

  • Длина630 мм
  • Глубина600 мм
  • Высота800 мм
  • Высота до сиденья420 мм
  • Материал сиденьямикровелюр
  • Цветсерый
  • Обивкамикровелюр

Параметры упаковки

  • Высота упаковки640 мм
  • Глубина упаковки620 мм
  • Вес упаковки12 кг
  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Отзывы

