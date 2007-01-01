Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Кресло Satori, оранжевый, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло Satori, оранжевый
11 оценок
11 390
Товар в корзине. Перейти
Кресло Satori, оранжевый - фото 1Кресло Satori, оранжевый - фото 2Кресло Satori, оранжевый - фото 3Кресло Satori, оранжевый - фото 4Кресло Satori, оранжевый - фото 5Кресло Satori, оранжевый - фото 6Кресло Satori, оранжевый - фото 7Кресло Satori, оранжевый - фото 8Кресло Satori, оранжевый - фото 9
NEW

Кресло Satori, оранжевый

Артикул: CH-084-223
11 оценок
Основные характеристики
  • Длина630 мм
  • Глубина600 мм
  • Высота800 мм
  • Высота до сиденья420 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул барный Mars, бежевый велюр/ черный каркас
Фотография товара Стул барный Mars, бежевый велюр/ черный каркас от компании ChiedoCover.
Следующий Диван лофт Гленден
Фотография товара Диван лофт Гленден от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Удобное кресло станет украшением делового офиса, домашней гостиной или салона красоты. Универсальный дизайн впишется в интерьер кухни, спальной, детской комнаты, коридора, веранды. Строгий однотонный микровелюр высокого качества. Универсальная фактура ткани и дизайн кресла позволяют с одинаковым успехом использовать кресло как в классических так и современных интерьерах, а также подчеркнут модный скандинавский шик. Широкий спектр цветов поможет создать свой неповторимый стиль.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина630 мм
  • Глубина600 мм
  • Высота800 мм
  • Высота до сиденья420 мм
  • Материал сиденьямикровелюр
  • Цветоранжевый
  • Обивкамикровелюр

Параметры упаковки

  • Высота упаковки640 мм
  • Глубина упаковки620 мм
  • Вес упаковки12 кг
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Фотография товара Кресло Ессей, синий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Ессей, синий, произведённого компанией ChiedoCover
33 390
Оптовая цена

Кресло Ессей, синий

30
Фотография товара Кресло для отдыха Halmar Almond, розовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло для отдыха Halmar Almond, розовый, произведённого компанией ChiedoCover
103 490
Оптовая цена

Кресло для отдыха Halmar Almond, розовый

39
Фотография товара Кресло EP-300 Ткань Терракотовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло EP-300 Ткань Терракотовый, произведённого компанией ChiedoCover
от8 290
Оптовая цена

Кресло EP-300 Ткань Терракотовый

10
В наличии 18 шт.
Распродажа
Фотография товара Полукресло Dolche, иск. кожа Marvel black, ножки бук морилка черная от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Полукресло Dolche, иск. кожа Marvel black, ножки бук морилка черная, произведённого компанией ChiedoCover
от7 59053
15 890 ₽

Полукресло Dolche, иск. кожа Marvel black, ножки бук морилка черная

7
Фотография товара Кресло Амира бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Амира бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от35 790
Оптовая цена

Кресло Амира бежевый

12
Фотография товара Кресло Бетрон 6135, графитовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Бетрон 6135, графитовый, произведённого компанией ChiedoCover
от33 590
Оптовая цена

Кресло Бетрон 6135, графитовый

14
Фотография товара Кресло Fly MG-396W, с подлокотниками, оранжевый/черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Fly MG-396W, с подлокотниками, оранжевый/черный, произведённого компанией ChiedoCover
от6 790
Оптовая цена

Кресло Fly MG-396W, с подлокотниками, оранжевый/черный

13
В наличии 59 шт.
Фотография товара Кресло College H-966F-1/Black от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло College H-966F-1/Black, произведённого компанией ChiedoCover
от12 890
Оптовая цена

Кресло College H-966F-1/Black

10
В наличии 52 шт.
Фотография товара Кресло College CLG-619 MXH-B Beige от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло College CLG-619 MXH-B Beige, произведённого компанией ChiedoCover
от11 290
Оптовая цена

Кресло College CLG-619 MXH-B Beige

10
В наличии 39 шт.
Фотография товара Кресло Heln, коричневая рогожка от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Heln, коричневая рогожка, произведённого компанией ChiedoCover
от45 390
Оптовая цена

Кресло Heln, коричневая рогожка

8

С этим товаром покупают

Фотография товара Стул Bascor, бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Bascor, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от7 590
Оптовая цена

Стул Bascor, бежевый

15
Хит
Фотография товара Стул Скай Профиль, серый, каркас белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Скай Профиль, серый, каркас белый, произведённого компанией ChiedoCover
от5 290
Оптовая цена

Стул Скай Профиль, серый, каркас белый

5
В наличии 1 шт.
Настоящее фото товара Стул Rodeo wheel, произведённого компанией ChiedoCover
9 790
Оптовая цена

Стул Rodeo wheel

9
В наличии 32 шт.
Фотография товара Стул Меган, велюр светло-серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Меган, велюр светло-серый, произведённого компанией ChiedoCover
от7 890
Оптовая цена

Стул Меган, велюр светло-серый

26
В наличии 40 шт.
Фотография товара Стул «Apriori S» (id 128) от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул «Apriori S» (id 128), произведённого компанией ChiedoCover
46 590
Оптовая цена

Стул «Apriori S» (id 128)

46
Фотография товара Стул Арман, велюр графит, каркас белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Арман, велюр графит, каркас белый, произведённого компанией ChiedoCover
от7 790
Оптовая цена

Стул Арман, велюр графит, каркас белый

15
Распродажа
Фотография товара Стул Ricco, велюр Palermo mentol 09, ножки бук от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Ricco, велюр Palermo mentol 09, ножки бук, произведённого компанией ChiedoCover
от7 19026
9 590 ₽

Стул Ricco, велюр Palermo mentol 09, ножки бук

7
Фотография товара Стул Гарсия от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Гарсия, произведённого компанией ChiedoCover
11 590
Оптовая цена

Стул Гарсия

6
Фотография товара Стул барный Asti Экокожа Красный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Asti Экокожа Красный, произведённого компанией ChiedoCover
8 490
Оптовая цена

Стул барный Asti Экокожа Красный

11
В наличии 41 шт.
Фотография товара Барный стул Стэн, темно-коричневая кожа от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Барный стул Стэн, темно-коричневая кожа, произведённого компанией ChiedoCover
5 290
Оптовая цена

Барный стул Стэн, темно-коричневая кожа

59
В наличии 50 шт.

Другие товары из раздела мягкие кресла

Фотография товара Полукресло Джеймс от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Полукресло Джеймс, произведённого компанией ChiedoCover
от12 790

Полукресло Джеймс

95
Фотография товара Кресло Стоун, Velvet лесной зеленый/ сосна от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Стоун, Velvet лесной зеленый/ сосна, произведённого компанией ChiedoCover
от26 390
Оптовая цена

Кресло Стоун, Velvet лесной зеленый/ сосна

45
Фотография товара Кресло Angie от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Angie, произведённого компанией ChiedoCover
от82 690
Оптовая цена

Кресло Angie

40
Фотография товара Кресло Zero Ткань Черно-серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Zero Ткань Черно-серый, произведённого компанией ChiedoCover
от14 290
Оптовая цена

Кресло Zero Ткань Черно-серый

5
В наличии 63 шт.
Фотография товара Кресло EP-300 Экокожа Коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло EP-300 Экокожа Коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от8 290
Оптовая цена

Кресло EP-300 Экокожа Коричневый

14
В наличии 16 шт.
Фотография товара Кресло Брамс 600, розовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Брамс 600, розовый, произведённого компанией ChiedoCover
от14 090
Оптовая цена

Кресло Брамс 600, розовый

5
Фотография товара Кресло Balance MG-320, с подлокотниками, черный/оранжевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Balance MG-320, с подлокотниками, черный/оранжевый, произведённого компанией ChiedoCover
от11 190
Оптовая цена

Кресло Balance MG-320, с подлокотниками, черный/оранжевый

13
В наличии 76 шт.
Фотография товара Кресло College CLG-624 LXH Black от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло College CLG-624 LXH Black, произведённого компанией ChiedoCover
от16 090
Оптовая цена

Кресло College CLG-624 LXH Black

8
В наличии 4 шт.
Фотография товара Кресло College H-8369F/Black от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло College H-8369F/Black, произведённого компанией ChiedoCover
от10 290
Оптовая цена

Кресло College H-8369F/Black

12
В наличии 18 шт.
Настоящее фото товара Кресло посетителя AL751V, экокожа, произведённого компанией ChiedoCover
от16 790
Оптовая цена

Кресло посетителя AL751V, экокожа

10

Товар в корзине

Кресло Satori, оранжевый
Кресло Satori, оранжевый
11 390
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Стул Bascor, бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Bascor, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от7 590
Оптовая цена

Стул Bascor, бежевый

15
Хит
Фотография товара Стул Скай Профиль, серый, каркас белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Скай Профиль, серый, каркас белый, произведённого компанией ChiedoCover
от5 290
Оптовая цена

Стул Скай Профиль, серый, каркас белый

5
В наличии 1 шт.
Настоящее фото товара Стул Rodeo wheel, произведённого компанией ChiedoCover
9 790
Оптовая цена

Стул Rodeo wheel

9
В наличии 32 шт.
Фотография товара Стул Меган, велюр светло-серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Меган, велюр светло-серый, произведённого компанией ChiedoCover
от7 890
Оптовая цена

Стул Меган, велюр светло-серый

26
В наличии 40 шт.

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности