Характеристики товара
Описание
Удобное кресло станет украшением делового офиса, домашней гостиной или салона красоты. Универсальный дизайн впишется в интерьер кухни, спальной, детской комнаты, коридора, веранды. Строгий однотонный микровелюр высокого качества. Универсальная фактура ткани и дизайн кресла позволяют с одинаковым успехом использовать кресло как в классических так и современных интерьерах, а также подчеркнут модный скандинавский шик. Широкий спектр цветов поможет создать свой неповторимый стиль.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Глубина600 мм
- Высота800 мм
- Высота до сиденья420 мм
- Материал сиденьямикровелюр
- Цветбежевый
- Обивкамикровелюр
Параметры упаковки
- Высота упаковки640 мм
- Глубина упаковки620 мм
- Вес упаковки12 кг
- Изделия стопируютсяНет