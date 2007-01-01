Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Кресло Satori, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло Satori, бежевый
9 оценок
11 390
Товар в корзине. Перейти
Кресло Satori, бежевый - фото 1Кресло Satori, бежевый - фото 2Кресло Satori, бежевый - фото 3Кресло Satori, бежевый - фото 4Кресло Satori, бежевый - фото 5Кресло Satori, бежевый - фото 6
NEW

Кресло Satori, бежевый

Артикул: CH-084-218
9 оценок
Основные характеристики
  • Глубина600 мм
  • Высота800 мм
  • Высота до сиденья420 мм
  • Материал сиденьямикровелюр
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул Enave белый, пластик
Фотография товара Стул Enave белый, пластик от компании ChiedoCover.
Следующий Стол Гибсон, белый мрамор
Фотография товара Стол Гибсон, белый мрамор от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Удобное кресло станет украшением делового офиса, домашней гостиной или салона красоты. Универсальный дизайн впишется в интерьер кухни, спальной, детской комнаты, коридора, веранды. Строгий однотонный микровелюр высокого качества. Универсальная фактура ткани и дизайн кресла позволяют с одинаковым успехом использовать кресло как в классических так и современных интерьерах, а также подчеркнут модный скандинавский шик. Широкий спектр цветов поможет создать свой неповторимый стиль.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Глубина600 мм
  • Высота800 мм
  • Высота до сиденья420 мм
  • Материал сиденьямикровелюр
  • Цветбежевый
  • Обивкамикровелюр

Параметры упаковки

  • Высота упаковки640 мм
  • Глубина упаковки620 мм
  • Вес упаковки12 кг
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Фотография товара Кресло Рэмо орех, серое от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Рэмо орех, серое, произведённого компанией ChiedoCover
от26 390
Оптовая цена

Кресло Рэмо орех, серое

47
Фотография товара Полукресло Самбука, шенилл от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Полукресло Самбука, шенилл, произведённого компанией ChiedoCover
от14 690

Полукресло Самбука, шенилл

13
Фотография товара Кресло EP-300 Экокожа Коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло EP-300 Экокожа Коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от8 290
Оптовая цена

Кресло EP-300 Экокожа Коричневый

14
В наличии 16 шт.
Фотография товара Кресло Бетрон 6135, графитовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Бетрон 6135, графитовый, произведённого компанией ChiedoCover
от33 590
Оптовая цена

Кресло Бетрон 6135, графитовый

14
Фотография товара Кресло College CLG-419 MXH Black от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло College CLG-419 MXH Black, произведённого компанией ChiedoCover
от8 490
Оптовая цена

Кресло College CLG-419 MXH Black

14
В наличии 18 шт.
Фотография товара Кресло College H-298FA-1/Beige от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло College H-298FA-1/Beige, произведённого компанией ChiedoCover
от6 890
Оптовая цена

Кресло College H-298FA-1/Beige

15
В наличии 19 шт.
Фотография товара Кресло офисное Бит белый пластик, серая сетка, темно серая ткань от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло офисное Бит белый пластик, серая сетка, темно серая ткань, произведённого компанией ChiedoCover
от9 490
Оптовая цена

Кресло офисное Бит белый пластик, серая сетка, темно серая ткань

11
Фотография товара Кресло Канг, велюр коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Канг, велюр коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от16 690
Оптовая цена

Кресло Канг, велюр коричневый

9
Фотография товара Кресло офисное Cody, экокожа белая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло офисное Cody, экокожа белая, произведённого компанией ChiedoCover
от11 990
Оптовая цена

Кресло офисное Cody, экокожа белая

5
В наличии 34 шт.
Фотография товара Кресло с кручением Mateo, светло-серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло с кручением Mateo, светло-серый, произведённого компанией ChiedoCover
от39 990
Оптовая цена

Кресло с кручением Mateo, светло-серый

11
В наличии 13 шт.

С этим товаром покупают

Распродажа
Фотография товара Стул полубарный Dave латте от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул полубарный Dave латте, произведённого компанией ChiedoCover
от11 39013
12 970 ₽Оптовая цена

Стул полубарный Dave латте

59
В наличии 25 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул Topas, экокожа Luxa cream светло-бежевый, светлый орех от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Topas, экокожа Luxa cream светло-бежевый, светлый орех, произведённого компанией ChiedoCover
от6 0907
6 490 ₽Оптовая цена

Стул Topas, экокожа Luxa cream светло-бежевый, светлый орех

94
Настоящее фото товара Стул мягкий, серо-бежевый, велюр, каркас металл, черный, произведённого компанией ChiedoCover
6 190

Стул мягкий, серо-бежевый, велюр, каркас металл, черный

5
Фотография товара Стул Кемингтон, темно-серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Кемингтон, темно-серый, произведённого компанией ChiedoCover
от11 190
Оптовая цена

Стул Кемингтон, темно-серый

15
В наличии 10 шт.
Фотография товара Стул мягкий, велюр, металл, хром, розовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул мягкий, велюр, металл, хром, розовый, произведённого компанией ChiedoCover
3 590

Стул мягкий, велюр, металл, хром, розовый

8
В наличии 10 шт.
Фотография товара Стул Seattle V, латте велюр/ черный каркас от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Seattle V, латте велюр/ черный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
от7 090
Оптовая цена

Стул Seattle V, латте велюр/ черный каркас

100
В наличии 12 шт.
Фотография товара Стул полубарный Oggy, велюр, синий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул полубарный Oggy, велюр, синий, произведённого компанией ChiedoCover
7 890

Стул полубарный Oggy, велюр, синий

26
В наличии 5 шт.
Фотография товара Стул Стиль, розовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Стиль, розовый, произведённого компанией ChiedoCover
от10 090
Оптовая цена

Стул Стиль, розовый

15
Фотография товара Стул обеденный Lorence вращающийся, бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул обеденный Lorence вращающийся, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
37 590

Стул обеденный Lorence вращающийся, бежевый

6
В наличии 33 шт.
Фотография товара Стул Fly, черная рогожка, ножки металлические от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Fly, черная рогожка, ножки металлические, произведённого компанией ChiedoCover
от8 950

Стул Fly, черная рогожка, ножки металлические

95

Другие товары из раздела мягкие кресла

Распродажа
Фотография товара Полукресло Лилия, желто-бирюзовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Полукресло Лилия, желто-бирюзовый, произведённого компанией ChiedoCover
11 39027
15 590 ₽Оптовая цена

Полукресло Лилия, желто-бирюзовый

98
Фотография товара Кресло на металлокаркасе Valen, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло на металлокаркасе Valen, серый, произведённого компанией ChiedoCover
от18 590
Оптовая цена

Кресло на металлокаркасе Valen, серый

49
Фотография товара Кресло Tippi, зеленое от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Tippi, зеленое, произведённого компанией ChiedoCover
от9 390
Оптовая цена

Кресло Tippi, зеленое

43
В наличии 21 шт.
Фотография товара Кресло обеденное Paradise Экокожа Коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло обеденное Paradise Экокожа Коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
24 790
Оптовая цена

Кресло обеденное Paradise Экокожа Коричневый

15
В наличии 18 шт.
Хит
Фотография товара Кресло лофт Tоко, велюр Teddy 020, каркас черный муар от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло лофт Tоко, велюр Teddy 020, каркас черный муар, произведённого компанией ChiedoCover
от10 990

Кресло лофт Tоко, велюр Teddy 020, каркас черный муар

110
Фотография товара Кресло Бэст 901, синий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Бэст 901, синий, произведённого компанией ChiedoCover
от31 790
Оптовая цена

Кресло Бэст 901, синий

9
Фотография товара Кресло College BX-3619/Black от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло College BX-3619/Black, произведённого компанией ChiedoCover
от12 590
Оптовая цена

Кресло College BX-3619/Black

13
Фотография товара Кресло College CLG-619 MXH-C Beige от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло College CLG-619 MXH-C Beige, произведённого компанией ChiedoCover
от9 490
Оптовая цена

Кресло College CLG-619 MXH-C Beige

10
В наличии 7 шт.
Фотография товара Кресло Stance, капучино от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Stance, капучино, произведённого компанией ChiedoCover
71 690

Кресло Stance, капучино

9
Настоящее фото товара Кресло Diadem, раскладное, карри, произведённого компанией ChiedoCover
61 590

Кресло Diadem, раскладное, карри

13

Товар в корзине

Кресло Satori, бежевый
Кресло Satori, бежевый
11 390
В корзине

С этим товаром покупают

Распродажа
Фотография товара Стул полубарный Dave латте от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул полубарный Dave латте, произведённого компанией ChiedoCover
от11 39013
12 970 ₽Оптовая цена

Стул полубарный Dave латте

59
В наличии 25 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул Topas, экокожа Luxa cream светло-бежевый, светлый орех от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Topas, экокожа Luxa cream светло-бежевый, светлый орех, произведённого компанией ChiedoCover
от6 0907
6 490 ₽Оптовая цена

Стул Topas, экокожа Luxa cream светло-бежевый, светлый орех

94
Настоящее фото товара Стул мягкий, серо-бежевый, велюр, каркас металл, черный, произведённого компанией ChiedoCover
6 190

Стул мягкий, серо-бежевый, велюр, каркас металл, черный

5
Фотография товара Стул Кемингтон, темно-серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Кемингтон, темно-серый, произведённого компанией ChiedoCover
от11 190
Оптовая цена

Стул Кемингтон, темно-серый

15
В наличии 10 шт.

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности