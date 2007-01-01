Характеристики товара
Описание
Кресло Спейс — это воплощение минимализма с дизайнерским характером. Его округлая форма и сдержанная цветовая палитра создают ощущение уюта и спокойствия. Лаконичный силуэт и сочетание фактур делает кресло выразительным акцентом в интерьере. Мягкое сиденье обито шениллом — приятной на ощупь, плотной тканью с высокой износостойкостью.
Спинка выполнена из экокожи, устойчивой к влаге и загрязнениям, что облегчает уход за изделием. Внутренний наполнитель из поролона (25 кг/м³) обеспечивает комфортную посадку и сохраняет форму со временем. Металлический каркас придаёт конструкции прочность — кресло выдерживает нагрузку до 120 кг.
Кресло поставляется в собранном виде и не требует дополнительных усилий при установке. Благодаря универсальному дизайну и компактным габаритам модель подойдёт для гостиной, спальни, лаунж-зоны или уютного уголка в салоне красоты.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина695 мм
- Глубина710 мм
- Высота815 мм
- Ширина сиденья695 мм
- Глубина сиденья560 мм
- Высота спинки405 мм
- Высота посадочного места 450 мм
- Вес14.6 кг
- Материал сиденьяэкокожа, шенилл
- Материал каркасаметалл
- Допустимая нагрузка120
- Цветбежевый
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки690 мм
- Высота упаковки770 мм
- Глубина упаковки830 мм
- Вес упаковки16 кг
- Объём упаковки0.42 м3
- Габариты упаковки для логистики830
- Изделия стопируютсяНет