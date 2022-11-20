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Кресло Бэнкс

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Характеристики товара

Описание

Каркас: дерево

Высота: 86 см

Ширина: 86 см

Глубина: 74 см

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Популярные варианты обивки

Кресло Бэнкс - обивка в цвете Слоновая костьСлоновая кость
Кресло Бэнкс - обивка в цвете 0909
Кресло Бэнкс - обивка в цвете 221/08 мальборо221/08 мальборо
Кресло Бэнкс - обивка в цвете LilacLilac
Кресло Бэнкс - обивка в цвете WhiteWhite
Кресло Бэнкс - обивка в цвете CreamCream
Кресло Бэнкс - обивка в цвете 666666
Кресло Бэнкс - обивка в цвете 0404
Кресло Бэнкс - обивка в цвете ecruecru
Кресло Бэнкс - обивка в цвете chocolatechocolate
Кресло Бэнкс - обивка в цвете 1414
Кресло Бэнкс - обивка в цвете 88
Кресло Бэнкс - обивка в цвете 4141
Кресло Бэнкс - обивка в цвете 2626
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