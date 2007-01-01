Характеристики товара
Описание
Конференц-кресло Liverpool изготовлено из высококачественной ткани. Сиденье и спинка выполнены из формованного PU высокой плотности. подлокотники и база изготовлены из полированного алюминия, мягкие накладки на подлокотниках. Идеально для конференц-залов и переговорных. Максимальная нагрузка 120 кг.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина590 мм
- Глубина580 мм
- Высота1030 мм
- Ширина сиденья500 мм
- Глубина сиденья500 мм
- Высота до сиденья465 мм
- Вес21.04 кг
- Материал сиденьяткань
- Материал каркасаметалл
- Цветсерый
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет