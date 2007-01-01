Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Стул компьютерный Liverpool New CF, серый
Стул компьютерный Liverpool New CF, серый
12 оценок
28 490
Стул компьютерный Liverpool New CF, серый - фото 1Стул компьютерный Liverpool New CF, серый - фото 2Стул компьютерный Liverpool New CF, серый - фото 3Стул компьютерный Liverpool New CF, серый - фото 4Стул компьютерный Liverpool New CF, серый - фото 5

Стул компьютерный Liverpool New CF, серый

Артикул: CH-080-003
12 оценок
Основные характеристики
  • Ширина590 мм
  • Глубина580 мм
  • Высота1030 мм
  • Ширина сиденья500 мм
Все характеристики
Характеристики товара

Описание

Конференц-кресло Liverpool изготовлено из высококачественной ткани. Сиденье и спинка выполнены из формованного PU высокой плотности. подлокотники и база изготовлены из полированного алюминия, мягкие накладки на подлокотниках. Идеально для конференц-залов и переговорных. Максимальная нагрузка 120 кг.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина590 мм
  • Глубина580 мм
  • Высота1030 мм
  • Ширина сиденья500 мм
  • Глубина сиденья500 мм
  • Высота до сиденья465 мм
  • Вес21.04 кг
  • Материал сиденьяткань
  • Материал каркасаметалл
  • Цветсерый

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
