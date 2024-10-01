Характеристики товара
Описание
SPARX – эргономичная мебель для офиса или домашнего кабинета. Модели бренда отличает стильный и современный дизайн, высокая функциональность, а также высочайшее качество используемых материалов и сборки. Формы, широта регулировок и надежность механизмов каждой модели разработаны с учетом передовых исследований в области анатомии человека и ориентированы на интенсивное ежедневное использование.
Подлокотники регулируемые в трех направлениях. Подголовник регулируемый 4D. Механизм качания синхромеханизм с независимым наклоном спинки относительно сиденья с регулировкой глубины сиденья. Крестовина пластиковая. Регулируемая по высоте спинка в 5-ти положениях, регулируемый поясничный упор по высоте. Гарантия 3 года.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина900 мм
- Глубина380 мм
- Высота640 мм
- Вес22,5 кг
- Максимальная нагрузка150 кг
- Материал каркасапластик
- Цветсерый
- Страна изготовленияКитай
- Обивкаткань
- Цвет каркасасерый
Параметры упаковки
- Объём упаковки0.21 м3