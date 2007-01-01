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Настоящее фото товара Кресло офисное / Гэлакси gray LB / серый пластик / серая сетка / серая сетка, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло офисное / Гэлакси gray LB / серый пластик / серая сетка / серая сетка
39 оценок
18 690
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Кресло офисное / Гэлакси gray LB / серый пластик / серая сетка / серая сетка - фото 1Кресло офисное / Гэлакси gray LB / серый пластик / серая сетка / серая сетка - фото 2

Кресло офисное / Гэлакси gray LB / серый пластик / серая сетка / серая сетка

Артикул: CH-027-980
39 оценок
Основные характеристики
  • Длина580 мм
  • Ширина640 мм
  • Высота995 мм
  • Материалткань, сетка
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Кресло офисное. Без подголовника. Спинка и сиденье армированная сетка. Цвет серый. Подлокотники не регулируемые. Цвет серый. Механизм качания с фиксацией в рабочем положении. Регулировка высоты. Крестовина пластиковая. Цвет серый. Ролики пластиковые. Вес 10 кг. Нагрузка 120 кг. Размеры: 580*640*915-995

Общие характеристики
Вес,кг:12.2
Объем,м3:0,127
Количество мест:1

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина580 мм
  • Ширина640 мм
  • Высота995 мм
  • Материалткань, сетка
  • Цветбелый, серый
  • Страна изготовленияРоссия

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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