Характеристики товара
Описание
Кресло офисное. Без подголовника. Спинка и сиденье армированная сетка. Цвет серый. Подлокотники не регулируемые. Цвет серый. Механизм качания с фиксацией в рабочем положении. Регулировка высоты. Крестовина пластиковая. Цвет серый. Ролики пластиковые. Вес 10 кг. Нагрузка 120 кг. Размеры: 580*640*915-995
Общие характеристики
Вес,кг:12.2
Объем,м3:0,127
Количество мест:1
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина580 мм
- Ширина640 мм
- Высота995 мм
- Материалткань, сетка
- Цветбелый, серый
- Страна изготовленияРоссия
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет