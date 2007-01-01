Характеристики товара
Описание
Доступное, качественное кресло с эргономичной сетчатой спинкой на белом пластике. Прекрасный вариант для повседневной работы в офисе и дома.
Спинка выполнена из прочного материала – акриловой сетки и имеет выраженную поясничную поддержку, обеспечивающую комфортную посадку в течение всего рабочего дня.
Ткань TW обладает высокой воздухопроницаемостью и прочностью, практически не истирается.
Наполнитель сиденья – утолщенный поролон средней жесткости.
Пластиковое пятилучие способно выдержать нагрузку до 120 кг!
Модель оснащена регулировкой по высоте посадки.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина600 мм
- Высота890/985 мм
- Глубина сиденья440 мм
- Высота до сиденья445/540 мм
- Материалпластик, поролон
- Материал сиденьяткань, сетка
- Модификации стулаподлокотники, поворотное основание , колесики
- Тип ножеккрутящаяся основа, колесное основание
- Цветрозовый, белый
- Обивкасетка
Параметры упаковки
- Вес упаковки9.10 кг
- Объём упаковки0.09 м3
- Изделия стопируютсяНет