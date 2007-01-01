Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Настоящее фото товара Кресло с подлокотниками Cusp, розовый, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло с подлокотниками Cusp, розовый
12 оценок
7 590
Товар в корзине. Перейти
Кресло с подлокотниками Cusp, розовый - фото 1Кресло с подлокотниками Cusp, розовый - фото 2Кресло с подлокотниками Cusp, розовый - фото 3Кресло с подлокотниками Cusp, розовый - фото 4Кресло с подлокотниками Cusp, розовый - фото 5Кресло с подлокотниками Cusp, розовый - фото 6Кресло с подлокотниками Cusp, розовый - фото 7Кресло с подлокотниками Cusp, розовый - фото 8
NEW

Кресло с подлокотниками Cusp, розовый

Артикул: CH-083-611
12 оценок
Основные характеристики
  • Ширина600 мм
  • Высота890/985 мм
  • Глубина сиденья440 мм
  • Высота до сиденья445/540 мм
Все характеристики
Характеристики товара

Описание

Доступное, качественное кресло с эргономичной сетчатой спинкой на белом пластике. Прекрасный вариант для повседневной работы в офисе и дома.

Спинка выполнена из прочного материала – акриловой сетки и имеет выраженную поясничную поддержку, обеспечивающую комфортную посадку в течение всего рабочего дня.
Ткань TW обладает высокой воздухопроницаемостью и прочностью, практически не истирается.
Наполнитель сиденья – утолщенный поролон средней жесткости.
Пластиковое пятилучие способно выдержать нагрузку до 120 кг!
Модель оснащена регулировкой по высоте посадки.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина600 мм
  • Высота890/985 мм
  • Глубина сиденья440 мм
  • Высота до сиденья445/540 мм
  • Материалпластик, поролон
  • Материал сиденьяткань, сетка
  • Модификации стулаподлокотники, поворотное основание , колесики
  • Тип ножеккрутящаяся основа, колесное основание
  • Цветрозовый, белый
  • Обивкасетка

Параметры упаковки

  • Вес упаковки9.10 кг
  • Объём упаковки0.09 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

