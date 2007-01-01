Характеристики товара
Описание
Игровое компьютерное кресло с продуманной эргономикой, которое позволяет с комфортом проводить долгое время за компьютером. Модель имеет все необходимые параметры, чтобы работать и играть за компьютером без усталости.
Кресло укомплектовано ортопедическими подушками для поддержки шеи и пояса, каждая из которых может быть настроена так, как вам захочется. Механизм регулировки угла наклона спинки с фиксацией и глубокая посадка сиденья позволяют максимально комфортно расположиться в кресле. Мягкие PU-подлокотники добавляют еще больше уюта. Колесики из полиуретана бесшумно передвигаются и не повреждают напольное покрытие.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина710 мм
- Глубина710 мм
- Высота1170 мм
- Ширина сиденья500 мм
- Глубина сиденья500 мм
- Высота до сиденья400/480 мм
- Вес14.5 кг
- Материал сиденьяэкокожа
- Модификации стулаподлокотники, поворотное основание , колесики
- Допустимая нагрузка120
- Цветкрасный, черный
- Страна изготовленияКитай
- Обивкаэкокожа
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки280 мм
- Высота упаковки560 мм
- Вес упаковки16 кг
- Габариты упаковки для логистики800
- Изделия стопируютсяНет