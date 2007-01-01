Характеристики товара
Описание
Механизм пиастра, колеса с резиновым покрытием. Размеры: 54/49/76-86 см. Материал: эко-кожа. Цвет: розовый Цена указана за 1 предмет.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина540 мм
- Глубина490 мм
- Высота760 мм
- Вес11 кг
- Модификации стулаподлокотники, поворотное основание , колесики
- Тип ножеккрутящаяся основа, колесное основание
- Цветрозовый
Параметры упаковки
- Объём упаковки0.06 м3
- Изделия стопируютсяНет