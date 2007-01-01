Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Настоящее фото товара Кресло спортивное TopChairs Prophet с оттоманкой черно-белый, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло спортивное TopChairs Prophet с оттоманкой черно-белый
6 оценок
11 290
Кресло спортивное TopChairs Prophet с оттоманкой черно-белый - фото 1Кресло спортивное TopChairs Prophet с оттоманкой черно-белый - фото 2Кресло спортивное TopChairs Prophet с оттоманкой черно-белый - фото 3Кресло спортивное TopChairs Prophet с оттоманкой черно-белый - фото 4

Кресло спортивное TopChairs Prophet с оттоманкой черно-белый

Артикул: CH-080-620
Основные характеристики
  • Ширина680 мм
  • Глубина680 мм
  • Высота1110 мм
  • Ширина сиденья520 мм
Характеристики товара

Описание

Игровое компьютерное кресло с продуманной эргономикой, которое позволяет с комфортом проводить долгое время за компьютером. Модель имеет все необходимые параметры, чтобы работать и играть за компьютером без усталости.

Кресло укомплектовано ортопедическими подушками для поддержки шеи и пояса, каждая из которых может быть настроена так, как вам захочется. Механизм регулировки угла наклона спинки с фиксацией и глубокая посадка сиденья позволяют максимально комфортно расположиться в кресле. Мягкие PU-подлокотники добавляют еще больше уюта. Колесики из полиуретана бесшумно передвигаются и не повреждают напольное покрытие.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина680 мм
  • Глубина680 мм
  • Высота1110 мм
  • Ширина сиденья520 мм
  • Глубина сиденья500 мм
  • Высота до сиденья420/520 мм
  • Вес15.8 кг
  • Материал сиденьяэкокожа
  • Модификации стулаподлокотники, поворотное основание , колесики
  • Допустимая нагрузка120
  • Цветбелый, черный
  • Страна изготовленияКитай
  • Обивкаэкокожа

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки290 мм
  • Высота упаковки560 мм
  • Вес упаковки17.80 кг
  • Габариты упаковки для логистики800
  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

