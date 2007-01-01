Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Настоящее фото товара Кресло спортивное TopChairs Wyvern серо-черный, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло спортивное TopChairs Wyvern серо-черный
9 оценок
7 690
Кресло спортивное TopChairs Wyvern серо-черный - фото 1Кресло спортивное TopChairs Wyvern серо-черный - фото 2Кресло спортивное TopChairs Wyvern серо-черный - фото 3Кресло спортивное TopChairs Wyvern серо-черный - фото 4

Артикул: CH-080-633
Основные характеристики
  • Ширина660 мм
  • Глубина660 мм
  • Высота1110 мм
  • Ширина сиденья490 мм
Все характеристики
Характеристики товара

Описание

Кресло спортивное TopChairs Wyvern — комфорт и стиль в каждой детали. Кресло TopChairs Wyvern сочетает стильный дизайн и функциональность, идеально подходя для геймеров и тех, кто долго сидит за компьютером. Обивка выполнена из мягкой и прочной экокожи, устойчива к износу и проста в уходе. Серо-черная расцветка добавляет креслу выразительности и отлично впишется в современный интерьер. Дизайн кресла создан с учетом анатомии тела. Удобная спинка и сиденье обеспечивают правильную поддержку позвоночника, а подлокотники с мягкими накладками снижают нагрузку на руки. Механизмы регулировки высоты и наклона позволяют настроить кресло под индивидуальные предпочтения. Вы сможете выбрать оптимальное положение для работы, игр или отдыха. Крестовина с нейлоновыми колесиками подходит для любых полов, предотвращая их повреждение. Кресло выдерживает нагрузку до 120 кг, что делает его надежным выбором для пользователей разного роста и веса. TopChairs Wyvern — универсальное решение для офиса, игровой зоны или домашнего кабинета. Оно объединяет комфорт, функциональность и стиль, которые вы оцените в каждом использовании.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина660 мм
  • Глубина660 мм
  • Высота1110 мм
  • Ширина сиденья490 мм
  • Глубина сиденья465 мм
  • Высота до сиденья410/510 мм
  • Вес12.1 кг
  • Материал сиденьяэкокожа
  • Модификации стулаподлокотники, поворотное основание , колесики
  • Допустимая нагрузка120
  • Цветсерый, черный
  • Страна изготовленияКитай
  • Обивкаэкокожа

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки270 мм
  • Высота упаковки510 мм
  • Вес упаковки14 кг
  • Габариты упаковки для логистики750
  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Отзывы

7 690
