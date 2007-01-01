Характеристики товара
Описание
Кресло спортивное TopChairs Wyvern — комфорт и стиль в каждой детали. Кресло TopChairs Wyvern сочетает стильный дизайн и функциональность, идеально подходя для геймеров и тех, кто долго сидит за компьютером. Обивка выполнена из мягкой и прочной экокожи, устойчива к износу и проста в уходе. Серо-черная расцветка добавляет креслу выразительности и отлично впишется в современный интерьер. Дизайн кресла создан с учетом анатомии тела. Удобная спинка и сиденье обеспечивают правильную поддержку позвоночника, а подлокотники с мягкими накладками снижают нагрузку на руки. Механизмы регулировки высоты и наклона позволяют настроить кресло под индивидуальные предпочтения. Вы сможете выбрать оптимальное положение для работы, игр или отдыха. Крестовина с нейлоновыми колесиками подходит для любых полов, предотвращая их повреждение. Кресло выдерживает нагрузку до 120 кг, что делает его надежным выбором для пользователей разного роста и веса. TopChairs Wyvern — универсальное решение для офиса, игровой зоны или домашнего кабинета. Оно объединяет комфорт, функциональность и стиль, которые вы оцените в каждом использовании.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина660 мм
- Глубина660 мм
- Высота1110 мм
- Ширина сиденья490 мм
- Глубина сиденья465 мм
- Высота до сиденья410/510 мм
- Вес12.1 кг
- Материал сиденьяэкокожа
- Модификации стулаподлокотники, поворотное основание , колесики
- Допустимая нагрузка120
- Цветсерый, черный
- Страна изготовленияКитай
- Обивкаэкокожа
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки270 мм
- Высота упаковки510 мм
- Вес упаковки14 кг
- Габариты упаковки для логистики750
- Изделия стопируютсяНет