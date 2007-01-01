Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Кресло спортивное TopChairs Prophet с оттоманкой ткань черно-красный, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло спортивное TopChairs Prophet с оттоманкой ткань черно-красный
9 оценок
11 290
Товар в корзине. Перейти
Кресло спортивное TopChairs Prophet с оттоманкой ткань черно-красный - фото 1Кресло спортивное TopChairs Prophet с оттоманкой ткань черно-красный - фото 2Кресло спортивное TopChairs Prophet с оттоманкой ткань черно-красный - фото 3Кресло спортивное TopChairs Prophet с оттоманкой ткань черно-красный - фото 4

Кресло спортивное TopChairs Prophet с оттоманкой ткань черно-красный

Артикул: CH-080-621
9 оценок
Основные характеристики
  • Ширина680 мм
  • Глубина680 мм
  • Высота1110 мм
  • Ширина сиденья520 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул Самба, Montana 283, каркас-серебро, подлокотники-белёный дуб
Фотография товара Стул Самба, Montana 283, каркас-серебро, подлокотники-белёный дуб от компании ChiedoCover.
Следующий Кресло Самба GTP Эконом
Фотография товара Кресло Самба GTP Эконом от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Игровое компьютерное кресло с продуманной эргономикой, которое позволяет с комфортом проводить долгое время за компьютером. Модель имеет все необходимые параметры, чтобы работать и играть за компьютером без усталости.

Кресло укомплектовано ортопедическими подушками для поддержки шеи и пояса, каждая из которых может быть настроена так, как вам захочется. Механизм регулировки угла наклона спинки с фиксацией и глубокая посадка сиденья позволяют максимально комфортно расположиться в кресле. Мягкие PU-подлокотники добавляют еще больше уюта. Колесики из полиуретана бесшумно передвигаются и не повреждают напольное покрытие.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина680 мм
  • Глубина680 мм
  • Высота1110 мм
  • Ширина сиденья520 мм
  • Глубина сиденья500 мм
  • Высота до сиденья420/520 мм
  • Вес15.8 кг
  • Материал сиденьяткань
  • Допустимая нагрузка120
  • Цветкрасный, черный
  • Страна изготовленияКитай
  • Обивкаткань

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки290 мм
  • Высота упаковки560 мм
  • Вес упаковки17.80 кг
  • Габариты упаковки для логистики800
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Настоящее фото товара Кресло King M, кожа черная, произведённого компанией ChiedoCover
от41 090
Оптовая цена

Кресло King M, кожа черная

32
В наличии 39 шт.
Фотография товара Кресло для руководителя Yoda, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло для руководителя Yoda, белый, произведённого компанией ChiedoCover
11 890
Оптовая цена

Кресло для руководителя Yoda, белый

30
Фотография товара Кресло офисное / Валенсия / мокка экокожа / хромированный металл от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло офисное / Валенсия / мокка экокожа / хромированный металл , произведённого компанией ChiedoCover
16 990
Оптовая цена

Кресло офисное / Валенсия / мокка экокожа / хромированный металл

37
Фотография товара Кресло офисное / Президент / сталь + хром / черная кожа от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло офисное / Президент / сталь + хром / черная кожа, произведённого компанией ChiedoCover
31 090
Оптовая цена

Кресло офисное / Президент / сталь + хром / черная кожа

34
В наличии 150 шт.
Фотография товара Кресло College BX-3001-1/Black от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло College BX-3001-1/Black, произведённого компанией ChiedoCover
от18 890
Оптовая цена

Кресло College BX-3001-1/Black

15
Настоящее фото товара Кресло Сатурн, произведённого компанией ChiedoCover
4 090
Оптовая цена

Кресло Сатурн

7
Настоящее фото товара Кресло Сатурн, пластик, белый , произведённого компанией ChiedoCover
5 290
Оптовая цена

Кресло Сатурн, пластик, белый

14
Фотография товара Кресло Oreon, пластик-люкс от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Oreon, пластик-люкс, произведённого компанией ChiedoCover
13 690
Оптовая цена

Кресло Oreon, пластик-люкс

13
Фотография товара Кресло компьютерное Смузи Хром белый/горчичный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло компьютерное Смузи Хром белый/горчичный, произведённого компанией ChiedoCover
7 890
Оптовая цена

Кресло компьютерное Смузи Хром белый/горчичный

9
Фотография товара Кресло поворотное Spark, серый, велюр от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло поворотное Spark, серый, велюр, произведённого компанией ChiedoCover
18 790

Кресло поворотное Spark, серый, велюр

15

С этим товаром покупают

Фотография товара Кресло Паул, коралловый каркас, белая сетка от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Паул, коралловый каркас, белая сетка, произведённого компанией ChiedoCover
от5 190
Оптовая цена

Кресло Паул, коралловый каркас, белая сетка

12
В наличии 48 шт.
Фотография товара Стол Лофт-2 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лофт-2, произведённого компанией ChiedoCover
от36 590

Стол Лофт-2

47
Фотография товара Кресло спортивное TopChairs Phantom черно-красный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло спортивное TopChairs Phantom черно-красный, произведённого компанией ChiedoCover
10 990

Кресло спортивное TopChairs Phantom черно-красный

12
Хит
Фотография товара Стол Лофт-4 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лофт-4, произведённого компанией ChiedoCover
от34 890

Стол Лофт-4

434
Распродажа
Фотография товара Стул Fix Chrome серый экокожа от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Fix Chrome серый экокожа, произведённого компанией ChiedoCover
от4 49011
4 990 ₽Оптовая цена

Стул Fix Chrome серый экокожа

85
В наличии 142 шт.
Фотография товара Кресло игровое TopChairs ST-CYBER 8, черный/ салатовый экокожа, крестовина пластик от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло игровое TopChairs ST-CYBER 8, черный/ салатовый экокожа, крестовина пластик, произведённого компанией ChiedoCover
от10 490
Оптовая цена

Кресло игровое TopChairs ST-CYBER 8, черный/ салатовый экокожа, крестовина пластик

26
Фотография товара Кресло Рокс, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Рокс, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от9 890
Оптовая цена

Кресло Рокс, черный

9
В наличии 443 шт.
Фотография товара Стол Лофт-6 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лофт-6, произведённого компанией ChiedoCover
от25 290

Стол Лофт-6

39
Фотография товара Стол Master 3 black от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Master 3 black, произведённого компанией ChiedoCover
14 290

Стол Master 3 black

39
В наличии 3 шт.
Хит
Фотография товара Стол Лофт-3 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лофт-3, произведённого компанией ChiedoCover
от23 590

Стол Лофт-3

39

Другие товары из раздела компьютерные кресла

Фотография товара Кресло для офиса ГЕРМЕС от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло для офиса ГЕРМЕС, произведённого компанией ChiedoCover
17 890
Оптовая цена

Кресло для офиса ГЕРМЕС

5
Фотография товара Офисное поворотное кресло Sparx fx-2 upload grey / grey от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Офисное поворотное кресло Sparx fx-2 upload grey / grey, произведённого компанией ChiedoCover
от94 990
Оптовая цена

Офисное поворотное кресло Sparx fx-2 upload grey / grey

7
Фотография товара Офисное поворотное кресло Sparx ft-2 raze plus black / black, mesh, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Офисное поворотное кресло Sparx ft-2 raze plus black / black, mesh, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от47 090
Оптовая цена

Офисное поворотное кресло Sparx ft-2 raze plus black / black, mesh, черный

9
Настоящее фото товара Кресло Барбара 2Х, произведённого компанией ChiedoCover
16 090
Оптовая цена

Кресло Барбара 2Х

8
Настоящее фото товара Кресло Логос, произведённого компанией ChiedoCover
5 490
Оптовая цена

Кресло Логос

14
Настоящее фото товара Кресло Jennifer, хром, произведённого компанией ChiedoCover
28 890

Кресло Jennifer, хром

5
Фотография товара Кресло Peter, хром от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Peter, хром, произведённого компанией ChiedoCover
36 490

Кресло Peter, хром

7
Фотография товара Кресло компьютерное Смузи лайт жёлтый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло компьютерное Смузи лайт жёлтый, произведённого компанией ChiedoCover
6 690
Оптовая цена

Кресло компьютерное Смузи лайт жёлтый

9
В наличии 12 шт.
Фотография товара Кресло поворотное Viber, красный, черный, экокожа от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло поворотное Viber, красный, черный, экокожа, произведённого компанией ChiedoCover
55 490

Кресло поворотное Viber, красный, черный, экокожа

5
Фотография товара Кресло Caifen Trio В, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Caifen Trio В, черный, произведённого компанией ChiedoCover
17 990

Кресло Caifen Trio В, черный

10

Товар в корзине

Кресло спортивное TopChairs Prophet с оттоманкой ткань черно-красный
Кресло спортивное TopChairs Prophet с оттоманкой ткань черно-красный
11 290
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Кресло Паул, коралловый каркас, белая сетка от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Паул, коралловый каркас, белая сетка, произведённого компанией ChiedoCover
от5 190
Оптовая цена

Кресло Паул, коралловый каркас, белая сетка

12
В наличии 48 шт.
Фотография товара Стол Лофт-2 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лофт-2, произведённого компанией ChiedoCover
от36 590

Стол Лофт-2

47
Фотография товара Кресло спортивное TopChairs Phantom черно-красный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло спортивное TopChairs Phantom черно-красный, произведённого компанией ChiedoCover
10 990

Кресло спортивное TopChairs Phantom черно-красный

12
Хит
Фотография товара Стол Лофт-4 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лофт-4, произведённого компанией ChiedoCover
от34 890

Стол Лофт-4

434

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности

Новость от 02.04.2025 Четвертый стул в подарок!
Четвертый стул в подарок!

Перейдите, чтобы узнать подробности