Настоящее фото товара Кресло спортивное TopChairs Warden черно-красный, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло спортивное TopChairs Warden черно-красный
12 оценок
7 890
Кресло спортивное TopChairs Warden черно-красный - фото 1Кресло спортивное TopChairs Warden черно-красный - фото 2Кресло спортивное TopChairs Warden черно-красный - фото 3Кресло спортивное TopChairs Warden черно-красный - фото 4

Кресло спортивное TopChairs Warden черно-красный

Артикул: CH-080-632
12 оценок
Основные характеристики
  • Ширина660 мм
  • Глубина660 мм
  • Высота1110 мм
  • Ширина сиденья490 мм
Все характеристики
Характеристики товара

Описание

Игровое компьютерное кресло — идеальный выбор для тех, кто ценит комфорт и стиль во время длительных времяпровождений за компьютером. Его эргономичная форма с двумя подушками обеспечивает оптимальную поддержку спины и шеи, снижая напряжение и усталость. Обивка выполнена из высококачественной экокожи, которая устойчива к истиранию, приятна на ощупь и легко чистится, что добавляет удобства в повседневной эксплуатации.

Кресло оснащено механизмом регулировки высоты, обеспечивающим персональную настройку для каждого пользователя. Газлифт 2-го класса гарантирует плавность и надёжность работы. Прочный каркас с нагрузкой до 120 кг и колёсики из полиуретанового нейлона обеспечивают устойчивость и лёгкое передвижение, защищая пол от царапин.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина660 мм
  • Глубина660 мм
  • Высота1110 мм
  • Ширина сиденья490 мм
  • Глубина сиденья465 мм
  • Высота до сиденья410/510 мм
  • Вес12.1 кг
  • Материал сиденьяэкокожа
  • Модификации стулаподлокотники, поворотное основание , колесики
  • Допустимая нагрузка100
  • Цветкрасный, черный
  • Страна изготовленияКитай
  • Обивкаэкокожа

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки270 мм
  • Высота упаковки510 мм
  • Вес упаковки14 кг
  • Объём упаковки0.11 м3
  • Габариты упаковки для логистики750
  • Изделия стопируютсяНет
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

