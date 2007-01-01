Характеристики товара
Описание
Игровое компьютерное кресло — идеальный выбор для тех, кто ценит комфорт и стиль во время длительных времяпровождений за компьютером. Его эргономичная форма с двумя подушками обеспечивает оптимальную поддержку спины и шеи, снижая напряжение и усталость. Обивка выполнена из высококачественной экокожи, которая устойчива к истиранию, приятна на ощупь и легко чистится, что добавляет удобства в повседневной эксплуатации.
Кресло оснащено механизмом регулировки высоты, обеспечивающим персональную настройку для каждого пользователя. Газлифт 2-го класса гарантирует плавность и надёжность работы. Прочный каркас с нагрузкой до 120 кг и колёсики из полиуретанового нейлона обеспечивают устойчивость и лёгкое передвижение, защищая пол от царапин.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина660 мм
- Глубина660 мм
- Высота1110 мм
- Ширина сиденья490 мм
- Глубина сиденья465 мм
- Высота до сиденья410/510 мм
- Вес12.1 кг
- Материал сиденьяэкокожа
- Модификации стулаподлокотники, поворотное основание , колесики
- Допустимая нагрузка100
- Цветкрасный, черный
- Страна изготовленияКитай
- Обивкаэкокожа
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки270 мм
- Высота упаковки510 мм
- Вес упаковки14 кг
- Объём упаковки0.11 м3
- Габариты упаковки для логистики750
- Изделия стопируютсяНет