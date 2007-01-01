Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Кресло детское без подлокотниками Motif, синий, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло детское без подлокотниками Motif, синий
10 оценок
7 890
Товар в корзине. Перейти
Кресло детское без подлокотниками Motif, синий - фото 1Кресло детское без подлокотниками Motif, синий - фото 2Кресло детское без подлокотниками Motif, синий - фото 3Кресло детское без подлокотниками Motif, синий - фото 4
NEW

Кресло детское без подлокотниками Motif, синий

Артикул: CH-083-617
10 оценок
Основные характеристики
  • Ширина560 мм
  • Высота895/1030 мм
  • Ширина сиденья450 мм
  • Глубина сиденья420 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Детская кроватка СКАЗКА, белая
Фотография товара Детская кроватка СКАЗКА, белая от компании ChiedoCover.
Следующий Кресло поворотное Bella, фиолетовый, велюр
Фотография товара Кресло поворотное Bella, фиолетовый, велюр от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Детское кресло с сочетанием белой пластиковой основы и обивки яркого цвета. Конструкция кресла продумана до мелочей и максимально безопасна для ребенка.

Пружинно-винтовой механизм качания спинки обеспечивает опору и поддержку, а также позволяет регулировать угол наклона. При помощи специального рычага можно отрегулировать высоту сидения.
Крестовина кресла максимально увеличивает площадь основания и почти исключает возможность опрокидывания.
Газлифт выдерживает и ребенка, и взрослого весом до 120 кг.
Пятилучие – пластиковое белого цвета.
Спинка и сиденье имеют плотную набивку средней жесткости.
Компактная модель, которая легко выдерживает нагрузку взрослого человека.
Кресла марки отличаются современным дизайном, эргономикой, аккуратным исполнением и отличным соотношением цены и качества.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина560 мм
  • Высота895/1030 мм
  • Ширина сиденья450 мм
  • Глубина сиденья420 мм
  • Высота до сиденья445/580 мм
  • Материалпластик
  • Материал сиденьяткань
  • Цветсиний
  • Обивкаткань

Параметры упаковки

  • Вес упаковки8.68 кг
  • Объём упаковки0.11 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

С этим товаром покупают

Хит
Фотография товара Стол Лидер 2, золотой, коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 2, золотой, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от6 0902
6 190 ₽

Стол Лидер 2, золотой, коричневый

13
Фотография товара Кресло офисное Анукет от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло офисное Анукет, произведённого компанией ChiedoCover
от7 390
Оптовая цена

Кресло офисное Анукет

15
Распродажа
Фотография товара Стол Лофт-5 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лофт-5, произведённого компанией ChiedoCover
от9 19030
12 990 ₽

Стол Лофт-5

40
Фотография товара Кресло Колд, красный матовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Колд, красный матовый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 290
Оптовая цена

Кресло Колд, красный матовый

5
В наличии 56 шт.
Фотография товара Кресло поворотное Pinky, розовый, ткань, сетка от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло поворотное Pinky, розовый, ткань, сетка, произведённого компанией ChiedoCover
8 790

Кресло поворотное Pinky, розовый, ткань, сетка

14
В наличии 2 шт.
Хит
Фотография товара Стол Лофт-2, 1600x800 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лофт-2, 1600x800, произведённого компанией ChiedoCover
от7 090

Стол Лофт-2, 1600x800

46
Распродажа
Фотография товара Компьютерный стол Epic от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Компьютерный стол Epic, произведённого компанией ChiedoCover
от17 29038
27 590 ₽Оптовая цена

Компьютерный стол Epic

48
В наличии 5 шт.
Фотография товара Кресло Sanchez, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Sanchez, черный, произведённого компанией ChiedoCover
6 590
Оптовая цена

Кресло Sanchez, черный

6
Фотография товара Стол Лофт-6 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лофт-6, произведённого компанией ChiedoCover
от25 290

Стол Лофт-6

39
Распродажа
Фотография товара Компьютерный стол Basic от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Компьютерный стол Basic, произведённого компанией ChiedoCover
от9 09044
15 990 ₽Оптовая цена

Компьютерный стол Basic

49
В наличии 131 шт.

Другие товары из раздела компьютерные стулья

Фотография товара Кресло спортивное TopChairs Druid белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло спортивное TopChairs Druid белый, произведённого компанией ChiedoCover
15 090

Кресло спортивное TopChairs Druid белый

7
В наличии 1 шт.
Распродажа
Фотография товара Кресло спортивное TopChairs Phantom черно-красный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло спортивное TopChairs Phantom черно-красный, произведённого компанией ChiedoCover
11 89021
14 990 ₽

Кресло спортивное TopChairs Phantom черно-красный

12
Распродажа
Фотография товара Кресло спортивное TopChairs Prophet с оттоманкой черно-белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло спортивное TopChairs Prophet с оттоманкой черно-белый, произведённого компанией ChiedoCover
12 89015
14 990 ₽

Кресло спортивное TopChairs Prophet с оттоманкой черно-белый

6
В наличии 1 шт.
Распродажа
Фотография товара Кресло спортивное TopChairs Commander серо-черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло спортивное TopChairs Commander серо-черный, произведённого компанией ChiedoCover
11 89016
13 990 ₽

Кресло спортивное TopChairs Commander серо-черный

6
Распродажа
Фотография товара Кресло спортивное TopChairs Shadow бело-черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло спортивное TopChairs Shadow бело-черный, произведённого компанией ChiedoCover
11 29014
12 990 ₽

Кресло спортивное TopChairs Shadow бело-черный

5
Распродажа
Фотография товара Кресло спортивное TopChairs Shadow черно-серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло спортивное TopChairs Shadow черно-серый, произведённого компанией ChiedoCover
11 29014
12 990 ₽

Кресло спортивное TopChairs Shadow черно-серый

6
Фотография товара Кресло компьютерное детское ЛОЛО бежевый пластик белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло компьютерное детское ЛОЛО бежевый пластик белый, произведённого компанией ChiedoCover
6 190

Кресло компьютерное детское ЛОЛО бежевый пластик белый

14
В наличии 100 шт.
Фотография товара Кресло спортивное TopChairs Phantom, бело-черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло спортивное TopChairs Phantom, бело-черный, произведённого компанией ChiedoCover
10 990

Кресло спортивное TopChairs Phantom, бело-черный

15
В наличии 92 шт.
Фотография товара Компьютерное кресло Kolin white от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Компьютерное кресло Kolin white, произведённого компанией ChiedoCover
5 490

Компьютерное кресло Kolin white

10
В наличии 30 шт.
Фотография товара Кресло компьютерное Solace, коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло компьютерное Solace, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
25 390

Кресло компьютерное Solace, коричневый

13

Товар в корзине

Кресло детское без подлокотниками Motif, синий
Кресло детское без подлокотниками Motif, синий
7 890
В корзине

С этим товаром покупают

Хит
Фотография товара Стол Лидер 2, золотой, коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 2, золотой, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от6 0902
6 190 ₽

Стол Лидер 2, золотой, коричневый

13
Фотография товара Кресло офисное Анукет от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло офисное Анукет, произведённого компанией ChiedoCover
от7 390
Оптовая цена

Кресло офисное Анукет

15
Распродажа
Фотография товара Стол Лофт-5 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лофт-5, произведённого компанией ChiedoCover
от9 19030
12 990 ₽

Стол Лофт-5

40
Фотография товара Кресло Колд, красный матовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Колд, красный матовый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 290
Оптовая цена

Кресло Колд, красный матовый

5
В наличии 56 шт.

Акции для вас

Новость от 16.06.2025 🔥 Распродажа товаров в стиле Лофт
🔥 Распродажа товаров в стиле Лофт

Перейдите, чтобы узнать подробности

Новость от 03.06.2025 Уличная мебель от производителя
Уличная мебель от производителя

Перейдите, чтобы узнать подробности

Новость от 13.10.2025 Новинки мягких стульев от производителя
Новинки мягких стульев от производителя

Перейдите, чтобы узнать подробности