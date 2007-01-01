Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Кресло Wan, экокожа Lux, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло Wan, экокожа Lux, коричневый
6 оценок
26 690
Товар в корзине. Перейти
Кресло Wan, экокожа Lux, коричневый - фото 1Кресло Wan, экокожа Lux, коричневый - фото 2Кресло Wan, экокожа Lux, коричневый - фото 3Кресло Wan, экокожа Lux, коричневый - фото 4Кресло Wan, экокожа Lux, коричневый - фото 5

Кресло Wan, экокожа Lux, коричневый

Артикул: CH-080-081
6 оценок
Основные характеристики
  • Ширина640 мм
  • Глубина650 мм
  • Высота1215/1315 мм
  • Ширина сиденья510 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул Стаффорд бежевый
Фотография товара Стул Стаффорд бежевый от компании ChiedoCover.
Следующий Стул Биг черный
Фотография товара Стул Биг черный от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Кресло олицетворяет идеальное сочетание комфорта и элегантности. Оно обеспечивает надёжную поддержку поясницы, гарантируя максимальный уровень удобства. Изысканные алюминиевые подлокотники с мягкими накладками придают креслу роскошный вид и создают неповторимую атмосферу в вашем интерьере. Это кресло обладает утончённым и современным дизайном.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина640 мм
  • Глубина650 мм
  • Высота1215/1315 мм
  • Ширина сиденья510 мм
  • Глубина сиденья480 мм
  • Высота до сиденья460/560 мм
  • Высота спинки770 мм
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Материал сиденьяэкокожа
  • Материал каркасаметалл
  • Цветкоричневый

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки890 мм
  • Высота упаковки650 мм
  • Глубина упаковки350 мм
  • Вес упаковки22 кг
  • Объём упаковки0.20 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Фотография товара Кресло Panther Ткань Оранжевый/Черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Panther Ткань Оранжевый/Черный, произведённого компанией ChiedoCover
от34 290
Оптовая цена

Кресло Panther Ткань Оранжевый/Черный

9
В наличии 15 шт.
Фотография товара Кресло Wing TM Экокожа Синий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Wing TM Экокожа Синий, произведённого компанией ChiedoCover
от15 390
Оптовая цена

Кресло Wing TM Экокожа Синий

8
Фотография товара Кресло Fly MG-396W, с подлокотниками, салатовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Fly MG-396W, с подлокотниками, салатовый, произведённого компанией ChiedoCover
от7 490
Оптовая цена

Кресло Fly MG-396W, с подлокотниками, салатовый

5
Фотография товара Кресло College BX-3827/Red от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло College BX-3827/Red, произведённого компанией ChiedoCover
от12 890
Оптовая цена

Кресло College BX-3827/Red

13
В наличии 5 шт.
Фотография товара Офисное поворотное кресло Sparx ft-14 enigma plus black / black, mesh , черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Офисное поворотное кресло Sparx ft-14 enigma plus black / black, mesh , черный, произведённого компанией ChiedoCover
от57 690
Оптовая цена

Офисное поворотное кресло Sparx ft-14 enigma plus black / black, mesh , черный

7
Фотография товара Кресло Формула от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Формула, произведённого компанией ChiedoCover
15 890
Оптовая цена

Кресло Формула

8
Настоящее фото товара Кресло Барбара 2Х, произведённого компанией ChiedoCover
16 090
Оптовая цена

Кресло Барбара 2Х

8
Настоящее фото товара Кресло Бибионе 1П, произведённого компанией ChiedoCover
9 090
Оптовая цена

Кресло Бибионе 1П

11
Фотография товара Кресло Bimbl Golf, пластик от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Bimbl Golf, пластик, произведённого компанией ChiedoCover
5 690
Оптовая цена

Кресло Bimbl Golf, пластик

15
Фотография товара Кресло Clay, пластик от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Clay, пластик , произведённого компанией ChiedoCover
10 390
Оптовая цена

Кресло Clay, пластик

6

С этим товаром покупают

Фотография товара Стол Master 2 black от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Master 2 black, произведённого компанией ChiedoCover
13 290

Стол Master 2 black

33
В наличии 9 шт.
Фотография товара Стол Лофт Гинди от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лофт Гинди, произведённого компанией ChiedoCover
от15 990

Стол Лофт Гинди

38
Фотография товара Кресло Колд, красный матовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Колд, красный матовый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 290
Оптовая цена

Кресло Колд, красный матовый

5
В наличии 89 шт.
Фотография товара Стол Вустер от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Вустер, произведённого компанией ChiedoCover
от11 590

Стол Вустер

48
Фотография товара Кресло Рокс, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Рокс, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от9 890
Оптовая цена

Кресло Рокс, черный

9
В наличии 466 шт.
Фотография товара Стол Эппинг, темно-коричневая столешница, медный каркас от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Эппинг, темно-коричневая столешница, медный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
от18 900

Стол Эппинг, темно-коричневая столешница, медный каркас

49
Фотография товара Компьютерное кресло Born, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Компьютерное кресло Born, серый, произведённого компанией ChiedoCover
от13 790
Оптовая цена

Компьютерное кресло Born, серый

13
В наличии 8 шт.
Фотография товара Стул Аббарес от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Аббарес, произведённого компанией ChiedoCover
от14 290
Оптовая цена

Стул Аббарес

46
В наличии 32 шт.
Фотография товара Кресло Паул, черный каркас, бежевая сетка от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Паул, черный каркас, бежевая сетка, произведённого компанией ChiedoCover
от5 190
Оптовая цена

Кресло Паул, черный каркас, бежевая сетка

6
В наличии 50 шт.
Хит
Фотография товара Стол Лофт-4 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лофт-4, произведённого компанией ChiedoCover
от11 89023
15 390 ₽

Стол Лофт-4

434

Другие товары из раздела компьютерные кресла

Фотография товара Кресло компьютерное Forsage TM от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло компьютерное Forsage TM, произведённого компанией ChiedoCover
от15 290
Оптовая цена

Кресло компьютерное Forsage TM

30
Фотография товара Компьютерное кресло Konfi, темно-серое от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Компьютерное кресло Konfi, темно-серое, произведённого компанией ChiedoCover
от7 690
Оптовая цена

Компьютерное кресло Konfi, темно-серое

7
В наличии 5 шт.
Фотография товара Офисное поворотное кресло Sparx fx-2 upload grey / grey от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Офисное поворотное кресло Sparx fx-2 upload grey / grey, произведённого компанией ChiedoCover
от94 990
Оптовая цена

Офисное поворотное кресло Sparx fx-2 upload grey / grey

7
Фотография товара Офисное поворотное кресло Sparx ft-4 enigma black / black, mesh / fabric, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Офисное поворотное кресло Sparx ft-4 enigma black / black, mesh / fabric, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от53 390
Оптовая цена

Офисное поворотное кресло Sparx ft-4 enigma black / black, mesh / fabric, черный

11
Распродажа
Фотография товара Кресло офисное ROSS, велюр, серо-зеленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло офисное ROSS, велюр, серо-зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
9 49010
10 490 ₽Оптовая цена

Кресло офисное ROSS, велюр, серо-зеленый

26
В наличии 129 шт.
Настоящее фото товара Кресло Логос, произведённого компанией ChiedoCover
5 490
Оптовая цена

Кресло Логос

14
Настоящее фото товара Кресло Пиканто, произведённого компанией ChiedoCover
9 190
Оптовая цена

Кресло Пиканто

7
Фотография товара Кресло Hayes, хром от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Hayes, хром, произведённого компанией ChiedoCover
33 690

Кресло Hayes, хром

13
Фотография товара Кресло Meyer, черный, синий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Meyer, черный, синий, произведённого компанией ChiedoCover
31 690

Кресло Meyer, черный, синий

6
Фотография товара Кресло Sara, серый, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Sara, серый, черный, произведённого компанией ChiedoCover
11 090

Кресло Sara, серый, черный

10

Товар в корзине

Кресло Wan, экокожа Lux, коричневый
Кресло Wan, экокожа Lux, коричневый
26 690
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Стол Master 2 black от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Master 2 black, произведённого компанией ChiedoCover
13 290

Стол Master 2 black

33
В наличии 9 шт.
Фотография товара Стол Лофт Гинди от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лофт Гинди, произведённого компанией ChiedoCover
от15 990

Стол Лофт Гинди

38
Фотография товара Кресло Колд, красный матовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Колд, красный матовый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 290
Оптовая цена

Кресло Колд, красный матовый

5
В наличии 89 шт.
Фотография товара Стол Вустер от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Вустер, произведённого компанией ChiedoCover
от11 590

Стол Вустер

48

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности