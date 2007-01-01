Характеристики товара
Описание
Кресло олицетворяет идеальное сочетание комфорта и элегантности. Оно обеспечивает надёжную поддержку поясницы, гарантируя максимальный уровень удобства. Изысканные алюминиевые подлокотники с мягкими накладками придают креслу роскошный вид и создают неповторимую атмосферу в вашем интерьере. Это кресло обладает утончённым и современным дизайном.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина640 мм
- Глубина650 мм
- Высота1215/1315 мм
- Ширина сиденья510 мм
- Глубина сиденья480 мм
- Высота до сиденья460/560 мм
- Высота спинки770 мм
- Максимальная нагрузка120 кг
- Материал сиденьяэкокожа
- Материал каркасаметалл
- Цветкоричневый
Параметры упаковки
- Ширина упаковки890 мм
- Высота упаковки650 мм
- Глубина упаковки350 мм
- Вес упаковки22 кг
- Объём упаковки0.20 м3
- Изделия стопируютсяНет