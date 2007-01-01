Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Настоящее фото товара Кресло Tudor, натуральная кожа, кэмел, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло Tudor, натуральная кожа, кэмел
10 оценок
42 890
Кресло Tudor, натуральная кожа, кэмел - фото 1Кресло Tudor, натуральная кожа, кэмел - фото 2Кресло Tudor, натуральная кожа, кэмел - фото 3Кресло Tudor, натуральная кожа, кэмел - фото 4Кресло Tudor, натуральная кожа, кэмел - фото 5
Кресло Tudor, натуральная кожа, кэмел

Артикул: CH-080-077
10 оценок
Основные характеристики
  • Ширина680 мм
  • Глубина660 мм
  • Высота1225/1310 мм
  • Ширина сиденья550 мм
Характеристики товара

Описание

Современное кресло для руководителя изготовлено из натуральной кожи. Алюминиевые подлокотники с мягкими накладками обеспечивают комфорт, а плавный изгиб спинки и удобный подголовник позволяют расслабиться в течение рабочего дня. Кресло оснащено синхронным механизмом с возможностью фиксации в четырех положениях и выдерживает нагрузку до 120 кг.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина680 мм
  • Глубина660 мм
  • Высота1225/1310 мм
  • Ширина сиденья550 мм
  • Глубина сиденья510 мм
  • Высота до сиденья460/545 мм
  • Высота спинки805 мм
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Материал сиденьянатуральная кожа
  • Материал каркасаметалл
  • Цветбежевый

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки920 мм
  • Высота упаковки650 мм
  • Глубина упаковки340 мм
  • Вес упаковки26 кг
  • Объём упаковки0.20 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

