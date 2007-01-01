Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Кресло Caifen Trio Н, черный, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло Caifen Trio Н, черный
5 оценок
16 790
Товар в корзине. Перейти
Кресло Caifen Trio Н, черный - фото 1Кресло Caifen Trio Н, черный - фото 2Кресло Caifen Trio Н, черный - фото 3Кресло Caifen Trio Н, черный - фото 4Кресло Caifen Trio Н, черный - фото 5

Кресло Caifen Trio Н, черный

Артикул: CH-080-101
5 оценок
Основные характеристики
  • Ширина560 мм
  • Глубина590 мм
  • Высота970/1070 мм
  • Ширина сиденья490 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Кресло для руководителя Galaxy, хром
Фотография товара Кресло для руководителя Galaxy, хром от компании ChiedoCover.
Следующий Кресло Monaco Wood CF Экокожа Черный
Фотография товара Кресло Monaco Wood CF Экокожа Черный от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Кресло руководителя в современном металлическом каркасе. Комфорт создается благодаря мягким элементам спинки и сиденья. Черный каркас и узкая крестовина задают современный стиль креслу. Кресло отлично смотрится в строгих и открытых кабинетах.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина560 мм
  • Глубина590 мм
  • Высота970/1070 мм
  • Ширина сиденья490 мм
  • Глубина сиденья440 мм
  • Высота до сиденья530/630 мм
  • Высота спинки440 мм
  • Материал сиденьяэкокожа
  • Цветтемно-серый

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки780 мм
  • Высота упаковки670 мм
  • Глубина упаковки390 мм
  • Вес упаковки16.70 кг
  • Объём упаковки0.22 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Фотография товара Кресло офисное / Мэдисон / (black) серый пластик / черная экокожа от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло офисное / Мэдисон / (black) серый пластик / черная экокожа, произведённого компанией ChiedoCover
26 290
Оптовая цена

Кресло офисное / Мэдисон / (black) серый пластик / черная экокожа

44
В наличии 30 шт.
Распродажа
Фотография товара Компьютерное кресло Racer черное / бежевое от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Компьютерное кресло Racer черное / бежевое, произведённого компанией ChiedoCover
от22 39014
25 860 ₽Оптовая цена

Компьютерное кресло Racer черное / бежевое

32
В наличии 1 шт.
Фотография товара Компьютерное кресло Kolson от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Компьютерное кресло Kolson, произведённого компанией ChiedoCover
от15 890
Оптовая цена

Компьютерное кресло Kolson

12
Фотография товара Кресло офисное Алпан S от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло офисное Алпан S, произведённого компанией ChiedoCover
от8 290
Оптовая цена

Кресло офисное Алпан S

10
Фотография товара Кресло Wing TM Экокожа Синий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Wing TM Экокожа Синий, произведённого компанией ChiedoCover
от15 390
Оптовая цена

Кресло Wing TM Экокожа Синий

8
Фотография товара Кресло Balance MG-320, с подлокотниками, черный/оранжевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Balance MG-320, с подлокотниками, черный/оранжевый, произведённого компанией ChiedoCover
от6 590
Оптовая цена

Кресло Balance MG-320, с подлокотниками, черный/оранжевый

13
В наличии 159 шт.
Настоящее фото товара Кресло College H-966F-2/Beige, произведённого компанией ChiedoCover
от12 990
Оптовая цена

Кресло College H-966F-2/Beige

8
Настоящее фото товара Кресло Пиканто, произведённого компанией ChiedoCover
9 190
Оптовая цена

Кресло Пиканто

7
Фотография товара Кресло Direction Люкс, хром от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Direction Люкс, хром, произведённого компанией ChiedoCover
10 590
Оптовая цена

Кресло Direction Люкс, хром

11
Фотография товара Кресло для руководителя Morris, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло для руководителя Morris, черный, произведённого компанией ChiedoCover
12 890
Оптовая цена

Кресло для руководителя Morris, черный

14

С этим товаром покупают

Фотография товара Кресло Манил, бежевое от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Манил, бежевое, произведённого компанией ChiedoCover
от7 690
Оптовая цена

Кресло Манил, бежевое

8
В наличии 43 шт.
Фотография товара Стол Шрустбери от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Шрустбери, произведённого компанией ChiedoCover
от15 990

Стол Шрустбери

31
Фотография товара Компьютерное кресло Kolson, кремовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Компьютерное кресло Kolson, кремовый, произведённого компанией ChiedoCover
от15 890
Оптовая цена

Компьютерное кресло Kolson, кремовый

13
В наличии 29 шт.
Фотография товара Стол Лофт Гинди от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лофт Гинди, произведённого компанией ChiedoCover
от15 990

Стол Лофт Гинди

38
Фотография товара Кресло офисное TopChairs ST-Basic сетка/ткань красный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло офисное TopChairs ST-Basic сетка/ткань красный, произведённого компанией ChiedoCover
от4 690
Оптовая цена

Кресло офисное TopChairs ST-Basic сетка/ткань красный

26
Распродажа
Фотография товара Стол Лофт-1 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лофт-1, произведённого компанией ChiedoCover
от17 89020
22 190 ₽

Стол Лофт-1

41
Фотография товара Компьютерное кресло Reus черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Компьютерное кресло Reus черный, произведённого компанией ChiedoCover
от13 290
Оптовая цена

Компьютерное кресло Reus черный

10
Хит
Фотография товара Стол Лофт-2, 1500x800 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лофт-2, 1500x800, произведённого компанией ChiedoCover
от27 490

Стол Лофт-2, 1500x800

46
Фотография товара Кресло офисное TopChairs ST-Basic сетка/ткань синий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло офисное TopChairs ST-Basic сетка/ткань синий, произведённого компанией ChiedoCover
от4 690
Оптовая цена

Кресло офисное TopChairs ST-Basic сетка/ткань синий

26
Фотография товара Стол Монмут от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Монмут, произведённого компанией ChiedoCover
от12 990

Стол Монмут

37

Другие товары из раздела компьютерные кресла

Фотография товара Стул Rodas pink white от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Rodas pink white, произведённого компанией ChiedoCover
от15 290
Оптовая цена

Стул Rodas pink white

30
В наличии 4 шт.
Фотография товара Компьютерное кресло Born, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Компьютерное кресло Born, серый, произведённого компанией ChiedoCover
от13 790
Оптовая цена

Компьютерное кресло Born, серый

13
В наличии 8 шт.
Фотография товара Кресло для офиса ФИЛАДЕЛЬФИЯ от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло для офиса ФИЛАДЕЛЬФИЯ, произведённого компанией ChiedoCover
17 690
Оптовая цена

Кресло для офиса ФИЛАДЕЛЬФИЯ

12
Фотография товара Офисное поворотное кресло Sparx ft-5 raze black / black, mesh / fabric, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Офисное поворотное кресло Sparx ft-5 raze black / black, mesh / fabric, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от50 090
Оптовая цена

Офисное поворотное кресло Sparx ft-5 raze black / black, mesh / fabric, черный

10
Фотография товара Офисное поворотное кресло Sparx fx-15 toro plus white / grey от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Офисное поворотное кресло Sparx fx-15 toro plus white / grey, произведённого компанией ChiedoCover
от16 790
Оптовая цена

Офисное поворотное кресло Sparx fx-15 toro plus white / grey

10
Настоящее фото товара Барбара Модерн 1Х, произведённого компанией ChiedoCover
14 790
Оптовая цена

Барбара Модерн 1Х

12
Настоящее фото товара Кресло Престиж, черный, произведённого компанией ChiedoCover
3 890
Оптовая цена

Кресло Престиж, черный

11
Фотография товара Кресло Roy, хром от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Roy, хром, произведённого компанией ChiedoCover
29 490

Кресло Roy, хром

13
Фотография товара Кресло Taylor, хром от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Taylor, хром, произведённого компанией ChiedoCover
37 790

Кресло Taylor, хром

14
Настоящее фото товара Кресло поворотное Dinamo, черный, экокожа, произведённого компанией ChiedoCover
36 790

Кресло поворотное Dinamo, черный, экокожа

5
В наличии 3 шт.

Товар в корзине

Кресло Caifen Trio Н, черный
Кресло Caifen Trio Н, черный
16 790
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Кресло Манил, бежевое от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Манил, бежевое, произведённого компанией ChiedoCover
от7 690
Оптовая цена

Кресло Манил, бежевое

8
В наличии 43 шт.
Фотография товара Стол Шрустбери от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Шрустбери, произведённого компанией ChiedoCover
от15 990

Стол Шрустбери

31
Фотография товара Компьютерное кресло Kolson, кремовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Компьютерное кресло Kolson, кремовый, произведённого компанией ChiedoCover
от15 890
Оптовая цена

Компьютерное кресло Kolson, кремовый

13
В наличии 29 шт.
Фотография товара Стол Лофт Гинди от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лофт Гинди, произведённого компанией ChiedoCover
от15 990

Стол Лофт Гинди

38

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности