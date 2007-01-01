Характеристики товара
Кресло руководителя в современном металлическом каркасе. Комфорт создается благодаря мягким элементам спинки и сиденья. Черный каркас и узкая крестовина задают современный стиль креслу. Кресло отлично смотрится в строгих и открытых кабинетах.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
- Ширина560 мм
- Глубина590 мм
- Высота970/1070 мм
- Ширина сиденья490 мм
- Глубина сиденья440 мм
- Высота до сиденья530/630 мм
- Высота спинки440 мм
- Материал сиденьяэкокожа
- Цветтемно-серый
- Ширина упаковки780 мм
- Высота упаковки670 мм
- Глубина упаковки390 мм
- Вес упаковки16.70 кг
- Объём упаковки0.22 м3
- Изделия стопируютсяНет