Кресло Wan, экокожа Lux, серый
Кресло Wan, экокожа Lux, серый
9 оценок
26 690
Кресло Wan, экокожа Lux, серый - фото 1Кресло Wan, экокожа Lux, серый - фото 2Кресло Wan, экокожа Lux, серый - фото 3Кресло Wan, экокожа Lux, серый - фото 4Кресло Wan, экокожа Lux, серый - фото 5

Кресло Wan, экокожа Lux, серый

Артикул: CH-080-080
9 оценок
Основные характеристики
  • Ширина640 мм
  • Глубина650 мм
  • Высота1215/1315 мм
  • Ширина сиденья510 мм
Все характеристики
Характеристики товара

Описание

Кресло олицетворяет идеальное сочетание комфорта и элегантности. Оно обеспечивает надёжную поддержку поясницы, гарантируя максимальный уровень удобства. Изысканные алюминиевые подлокотники с мягкими накладками придают креслу роскошный вид и создают неповторимую атмосферу в вашем интерьере. Это кресло обладает утончённым и современным дизайном.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина640 мм
  • Глубина650 мм
  • Высота1215/1315 мм
  • Ширина сиденья510 мм
  • Глубина сиденья480 мм
  • Высота до сиденья460/560 мм
  • Высота спинки770 мм
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Материал сиденьяэкокожа
  • Материал каркасаметалл
  • Цветсерый

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки890 мм
  • Высота упаковки650 мм
  • Глубина упаковки350 мм
  • Вес упаковки22 кг
  • Объём упаковки0.20 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

