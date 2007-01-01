Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Кресло Wan, экокожа Lux, черный, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло Wan, экокожа Lux, черный
10 оценок
26 690
Товар в корзине. Перейти
Кресло Wan, экокожа Lux, черный - фото 1Кресло Wan, экокожа Lux, черный - фото 2Кресло Wan, экокожа Lux, черный - фото 3Кресло Wan, экокожа Lux, черный - фото 4Кресло Wan, экокожа Lux, черный - фото 5
NEW

Кресло Wan, экокожа Lux, черный

Артикул: CH-080-079
10 оценок
Основные характеристики
  • Ширина640 мм
  • Глубина650 мм
  • Высота1215/1315 мм
  • Ширина сиденья510 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул Самба, Montana 283, каркас-серебро, подлокотники-белёный дуб
Фотография товара Стул Самба, Montana 283, каркас-серебро, подлокотники-белёный дуб от компании ChiedoCover.
Следующий Кресло Самба GTP Эконом
Фотография товара Кресло Самба GTP Эконом от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Кресло олицетворяет идеальное сочетание комфорта и элегантности. Оно обеспечивает надёжную поддержку поясницы, гарантируя максимальный уровень удобства. Изысканные алюминиевые подлокотники с мягкими накладками придают креслу роскошный вид и создают неповторимую атмосферу в вашем интерьере. Это кресло обладает утончённым и современным дизайном.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина640 мм
  • Глубина650 мм
  • Высота1215/1315 мм
  • Ширина сиденья510 мм
  • Глубина сиденья480 мм
  • Высота до сиденья460/560 мм
  • Высота спинки770 мм
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Материал сиденьяэкокожа
  • Материал каркасаметалл
  • Цветчерный

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки890 мм
  • Высота упаковки650 мм
  • Глубина упаковки350 мм
  • Вес упаковки22 кг
  • Объём упаковки0.20 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Фотография товара Стул Компьютерное кресло Idon cream от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Компьютерное кресло Idon cream, произведённого компанией ChiedoCover
от15 290
Оптовая цена

Стул Компьютерное кресло Idon cream

37
В наличии 1 шт.
Фотография товара Кресло офисное Белен от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло офисное Белен, произведённого компанией ChiedoCover
от8 990
Оптовая цена

Кресло офисное Белен

13
Распродажа
Фотография товара Кресло спортивное TopChairs Айронхайд, красный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло спортивное TopChairs Айронхайд, красный, произведённого компанией ChiedoCover
от10 99034
16 590 ₽Оптовая цена

Кресло спортивное TopChairs Айронхайд, красный

26
В наличии 100 шт.
Фотография товара Кресло детское Kids 101 Ткань Розовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло детское Kids 101 Ткань Розовый, произведённого компанией ChiedoCover
от17 390
Оптовая цена

Кресло детское Kids 101 Ткань Розовый

13
В наличии 172 шт.
Фотография товара Кресло Hugo RCH 6001-1S, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Hugo RCH 6001-1S, черный, произведённого компанией ChiedoCover
13 690
Оптовая цена

Кресло Hugo RCH 6001-1S, черный

15
Настоящее фото товара Кресло Соло 1П, произведённого компанией ChiedoCover
9 290
Оптовая цена

Кресло Соло 1П

5
Настоящее фото товара Кресло Бибионе 1П, произведённого компанией ChiedoCover
9 090
Оптовая цена

Кресло Бибионе 1П

11
Фотография товара Кресло Comfort Люкс, хром от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Comfort Люкс, хром, произведённого компанией ChiedoCover
9 890
Оптовая цена

Кресло Comfort Люкс, хром

5
Фотография товара Кресло компьютерное Смузи Хром белый, розовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло компьютерное Смузи Хром белый, розовый, произведённого компанией ChiedoCover
7 890
Оптовая цена

Кресло компьютерное Смузи Хром белый, розовый

9
Фотография товара Стул Пичч чёрный / бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Пичч чёрный / бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
8 990
Оптовая цена

Стул Пичч чёрный / бежевый

10
В наличии 1 шт.

С этим товаром покупают

Фотография товара Кресло Манил, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Манил, серый, произведённого компанией ChiedoCover
от6 590
Оптовая цена

Кресло Манил, серый

9
В наличии 55 шт.
Хит
Фотография товара Стол Лофт-4 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лофт-4, произведённого компанией ChiedoCover
от11 89023
15 390 ₽

Стол Лофт-4

434
Фотография товара Кресло Совт, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Совт, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от10 190
Оптовая цена

Кресло Совт, черный

14
В наличии 65 шт.
Хит
Фотография товара Стол Лофт-2, 1500x800 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лофт-2, 1500x800, произведённого компанией ChiedoCover
от27 490

Стол Лофт-2, 1500x800

46
Фотография товара Кресло Паул, бирюзовый каркас, белая сетка от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Паул, бирюзовый каркас, белая сетка, произведённого компанией ChiedoCover
от5 190
Оптовая цена

Кресло Паул, бирюзовый каркас, белая сетка

10
В наличии 58 шт.
Фотография товара Стол Шрустбери от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Шрустбери, произведённого компанией ChiedoCover
от15 990

Стол Шрустбери

31
Фотография товара Компьютерное кресло Konfi, розовый, белый каркас от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Компьютерное кресло Konfi, розовый, белый каркас, произведённого компанией ChiedoCover
от6 190
Оптовая цена

Компьютерное кресло Konfi, розовый, белый каркас

9
Фотография товара Стол Лофт-7 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лофт-7, произведённого компанией ChiedoCover
от12 890

Стол Лофт-7

39
Фотография товара Компьютерное кресло Golem, темно-серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Компьютерное кресло Golem, темно-серый, произведённого компанией ChiedoCover
от11 290
Оптовая цена

Компьютерное кресло Golem, темно-серый

15
В наличии 30 шт.
Фотография товара Стол Лофт-2 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лофт-2, произведённого компанией ChiedoCover
от10 390

Стол Лофт-2

47

Другие товары из раздела компьютерные кресла

Распродажа
Настоящее фото товара Офисное кресло Nerey LB T, экокожа черный, произведённого компанией ChiedoCover
от14 6909
15 990 ₽Оптовая цена

Офисное кресло Nerey LB T, экокожа черный

40
В наличии 581 шт.
Фотография товара Кресло для офиса ФИЛАДЕЛЬФИЯ от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло для офиса ФИЛАДЕЛЬФИЯ, произведённого компанией ChiedoCover
17 690
Оптовая цена

Кресло для офиса ФИЛАДЕЛЬФИЯ

12
Фотография товара Кресло Seat RCH M2001, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Seat RCH M2001, черный, произведённого компанией ChiedoCover
9 790
Оптовая цена

Кресло Seat RCH M2001, черный

7
Настоящее фото товара Кресло Элит Т, произведённого компанией ChiedoCover
4 290
Оптовая цена

Кресло Элит Т

11
Фотография товара Кресло Freeman Б/П от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Freeman Б/П, произведённого компанией ChiedoCover
3 990
Оптовая цена

Кресло Freeman Б/П

9
Фотография товара Кресло Freeman Люкс, хром от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Freeman Люкс, хром, произведённого компанией ChiedoCover
5 790
Оптовая цена

Кресло Freeman Люкс, хром

6
Фотография товара Офисное кресло для руководителей Cayon, чёрный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Офисное кресло для руководителей Cayon, чёрный, произведённого компанией ChiedoCover
10 590
Оптовая цена

Офисное кресло для руководителей Cayon, чёрный

5
В наличии 10 шт.
Фотография товара Кресло Orio, искусственная кожа, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Orio, искусственная кожа, черный, произведённого компанией ChiedoCover
15 590

Кресло Orio, искусственная кожа, черный

11
New
Фотография товара Кресло Masio, красный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Masio, красный, произведённого компанией ChiedoCover
11 390

Кресло Masio, красный

14
Фотография товара Кресло Masio, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Masio, черный, произведённого компанией ChiedoCover
10 790

Кресло Masio, черный

7

Товар в корзине

Кресло Wan, экокожа Lux, черный
Кресло Wan, экокожа Lux, черный
26 690
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Кресло Манил, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Манил, серый, произведённого компанией ChiedoCover
от6 590
Оптовая цена

Кресло Манил, серый

9
В наличии 55 шт.
Хит
Фотография товара Стол Лофт-4 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лофт-4, произведённого компанией ChiedoCover
от11 89023
15 390 ₽

Стол Лофт-4

434
Фотография товара Кресло Совт, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Совт, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от10 190
Оптовая цена

Кресло Совт, черный

14
В наличии 65 шт.
Хит
Фотография товара Стол Лофт-2, 1500x800 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лофт-2, 1500x800, произведённого компанией ChiedoCover
от27 490

Стол Лофт-2, 1500x800

46

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности