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Крышка для кастрюли, «Отель», сталь нержавеющая, 50 см, металлическая - фото 1

Крышка для кастрюли, «Отель», сталь нержавеющая, 50 см, металлическая

Артикул: CH-058-468
6 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Диаметр500 мм
  • Вес0,1500 кг
  • Материалнержавеющая сталь
  • Цветсерый
  • ФормаКруглая

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