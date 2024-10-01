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Крышка для сковороды, «Д.Грин», стекло, 7 см - фото 1

Крышка для сковороды, «Д.Грин», стекло, 7 см

Артикул: CH-058-388
9 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Диаметр200 мм
  • Вес0,620 кг
  • Материалстекло
  • Цветзеленый, прозрачный
  • ФормаКруглая

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