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Крышка овал, стекло - фото 1

Крышка овал, стекло

Артикул: CH-058-417
7 оценок
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Фотография товара Крышка, стекло, 24 см прозрачный, черный от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина360 мм
  • Вес0,1038 кг
  • ФормаОвальная

Отзывы

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