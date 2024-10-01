Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Диаметр180 мм
- Вес0,244 кг
- Материалнержавеющая сталь
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Отзывов пока нет, ваш может стать первым
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы оставить отзыв
Лопата для пиццы квадратная «Аззурра» анодированный алюминий
Нож столовый «Аркада Бэйсик», длина 235
Нож для чистки овощей сталь
Нож столовый «Стил Сильвер Мэтт», длина 223мм
Салатник «Ресторан» стекло 175 мл, белый
Ложка столовая «Стил Блэк Сильвер Мэтт»
Тарелка «Ресторан» для стейка
Тарелка глубокая «Универсал»
Нож янагиба для суши, сашими «Масахиро» сталь, дерево
Тарелка глубокая «Млечный путь красный»
Крышка, сталь нержавеющая, 18 см, металлическая
Крышка для сковороды, «Д.Грин», стекло, 24 см, прозрачный, зеленый
Крышка овал, стекло
Крышка, стекло, 24 см прозрачный, черный
Крышка «Мастер», сталь нержавеющая, 30 см, металлическая
Крышка для кастрюли, «Отель», сталь, 37 см, металлическая
Крышка, стекло, пластик, 32 см, прозрачная,черный
Крышка, стекло, 31 см, прозрачный, металлический
Крышка, «Мастер», сталь нержавеющая, 45 мм, металлическая
Крышка, чугун, 16,5 см
Лопата для пиццы квадратная «Аззурра» анодированный алюминий
Нож столовый «Аркада Бэйсик», длина 235
Нож для чистки овощей сталь
Нож столовый «Стил Сильвер Мэтт», длина 223мм