Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота620 мм
- Ширина505 мм
- Длина505 мм
- Материалдерево
- Материал каркасасталь
- Цветкоричневый, черный
|Модель
|Размеры, мм
|Цветочница парковая "Классик", малая
|505x505x620
|Цветочница парковая "Классик", большая
|750x750x750
Стул Фил
Стул Вилла
Стул Прадо
Стул Эстер, велюр Hope 05, ножки старинный орех
Стул Чип
Стул Гранд, зеленый вельвет
Стул Ститч, велюр изумрудный
Стул Ститч, вельвет королевский синий
Стул Венера, вельвет серый
Стул Диана, вельвет сине-зеленый
Стул Хит 20мм с каретной стяжкой, хром, рогожка фиолетовая
Стул Браун 25мм с каретной стяжкой, черный, кожзам черный
Стул Азия 25мм с каретной стяжкой, бронза, кожзам синий
Стул Хит 25мм - алюминий, золото корона красная
Стул RACE (НА БАРНОМ ОСНОВАНИИ)
Стул Орион черный, пластиковый
Стул William с подлокотниками ромб, бархат коричневый
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