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Цветочница парковая Квадро - фото 1

Цветочница парковая Квадро

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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота620 мм
  • Ширина505 мм
  • Длина505 мм
  • Материалдерево
  • Материал каркасасталь
  • Цветкоричневый, черный

Варианты размеров

Модель Размеры, мм
Цветочница парковая "Классик", малая 505x505x620
Цветочница парковая "Классик", большая 750x750x750

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