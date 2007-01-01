Товар в корзине. Перейти
Обеденный комплект Julla XXL, светло-серый - фото 1Обеденный комплект Julla XXL, светло-серый - фото 2Обеденный комплект Julla XXL, светло-серый - фото 3Обеденный комплект Julla XXL, светло-серый - фото 4Обеденный комплект Julla XXL, светло-серый - фото 5Обеденный комплект Julla XXL, светло-серый - фото 6
NEW

Обеденный комплект Julla XXL, светло-серый

Артикул: CH-077-168
15 оценок
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Обеденная группа Стол Лофт-2 + 4 Кроссбэка
Фотография товара Обеденная группа Стол Лофт-2 + 4 Кроссбэка от компании ChiedoCover.
Следующий Стул алюминиевый 1201
Фотография товара Стул алюминиевый 1201 от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Дополнительная информация:

Количество посадочных мест - 6 человек

Максимальная нагрузка на посадочное место - 120 кг

Поставляется в разобранном виде

Подушка в комплекте - да

Температурный режим - от -50॰C до +50॰C

Гарантия и эксплуатация:

Гарантийный срок - 1 год

Эксплуатационный срок - 10 лет

Страна производитель - Казахстан

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина1725 мм
  • Ширина660 мм
  • Высота760 мм
  • Материалпластик
  • Цветсерый

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки1660 мм
  • Высота упаковки110 мм
  • Глубина упаковки960 мм
  • Вес упаковки51 кг
  • Объём упаковки0.18 м3
  • Изделия стопируютсяНет

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

С этим товаром покупают

Другие товары из раздела комплекты для улицы

Товар в корзине

Обеденный комплект Julla XXL, светло-серый
Обеденный комплект Julla XXL, светло-серый
68 890
В корзине

С этим товаром покупают

Акции для вас

Новость от 01.08.2024 Прозрачные стулья
Прозрачные стулья

Перейдите, чтобы узнать подробности

Новость от 02.07.2024 Мебель с подсветкой
Мебель с подсветкой

Перейдите, чтобы узнать подробности

Новость от 02.07.2024 Новинки сезона
Новинки сезона

Перейдите, чтобы узнать подробности

Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.