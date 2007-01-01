Характеристики товара
Описание
не подвержен гниению при контактах с водой;
сохраняет свой цвет при постоянном активном воздействии солнечных лучей.
Благодаря качественным и долговечным материалам обеденный комплект FIONA станет надежным спутником Вашей загородной жизни на долгие годы! В комплект входят: - 6 комфортабельных кресел с подлокотниками, высокими спинками и мягкими подушками; - большой обеденный стол со столешницей из закаленного стекла. Съемные чехлы для подушек серого цвета изготовлены из водоотталкивающей ткани, которая не подвержена изменению от погодных условий. Сдержанный современный дизайн и использование нейтральных коричневых оттенков - преимущества комплекта. Этот набор садовой мебели будет гармонично смотреться в любом окружении. Он подходит для установки на террасе или веранде, в летней беседке или под открытым небом на Вашем участке.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина1600 мм
- Ширина900 мм
- Высота740 мм
- Материалискусственный ротанг
- Материал каркасаалюминий
- Цветкоричневый
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет