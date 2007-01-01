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Обеденный комплект Fiom коричневый

Артикул: CH-076-897
12 оценок
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Обеденный комплект FIONA станет отличным решением для тех, кто предпочитает проводить летние вечера на улице в кругу друзей и семьи!  Его габаритов вполне достаточно не только для ежедневных семейных трапез на свежем воздухе, но и праздничных застолий в больших компаниях. В основе каждого представленного в наборе предмета лежит прочный алюминиевый каркас, способный выдерживать высокие весовые и другие механические нагрузки без риска деформации и расшатывания. Алюминий не подвержен коррозии, благодаря чему мебель прослужит долго. В качестве декоративной отделки использовано плотное плетение из искусственного ротанга коричневого цвета – современного синтетического материала, который: точно имитирует фактуру натуральной тропической лианы;
не подвержен гниению при контактах с водой;
сохраняет свой цвет при постоянном активном воздействии солнечных лучей.
Благодаря качественным и долговечным материалам обеденный комплект FIONA станет надежным спутником Вашей загородной жизни на долгие годы! В комплект входят: - 6 комфортабельных кресел с подлокотниками, высокими спинками и мягкими подушками; - большой обеденный стол со столешницей из закаленного стекла. Съемные чехлы для подушек серого цвета изготовлены из водоотталкивающей ткани, которая не подвержена изменению от погодных условий. Сдержанный современный дизайн и использование нейтральных коричневых оттенков - преимущества комплекта. Этот набор садовой мебели будет гармонично смотреться в любом окружении. Он подходит для установки на террасе или веранде, в летней беседке или под открытым небом на Вашем участке.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина1600 мм
  • Ширина900 мм
  • Высота740 мм
  • Материалискусственный ротанг
  • Материал каркасаалюминий
  • Цветкоричневый

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет

Отзывы

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Товар в корзине

Обеденный комплект Fiom коричневый
Обеденный комплект Fiom коричневый
297 390
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