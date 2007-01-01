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Настоящее фото товара Стул Гольф, складной, велюр Тедди 305, каркас шампань, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Гольф, складной, велюр Тедди 305, каркас шампань
8 оценок
2 49031
3 590 ₽
Товар в корзине. Перейти
Стул Гольф, складной, велюр Тедди 305, каркас шампань - фото 1Стул Гольф, складной, велюр Тедди 305, каркас шампань - фото 2Стул Гольф, складной, велюр Тедди 305, каркас шампань - фото 3Стул Гольф, складной, велюр Тедди 305, каркас шампань - фото 4Стул Гольф, складной, велюр Тедди 305, каркас шампань - фото 5Стул Гольф, складной, велюр Тедди 305, каркас шампань - фото 6
Распродажа

Стул Гольф, складной, велюр Тедди 305, каркас шампань

Артикул: CH-089-086
8 оценок
Основные характеристики
  • Ширина450 мм
  • Глубина520 мм
  • Высота810 мм
  • Ширина сиденья400 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Практичный складной стул с прочным металлическим каркасом и износостойкой обивкой. Стул представляет из себя прочную конструкцию, демонстрируя устойчивость и эргономичный дизайн. Удобный механизм складывания делает его идеальным решением для бизнеса, где важны компактное хранение и мобильность.

Особенности:
1. Удобство: складная конструкция, лёгкий вес, быстрая трансформация
2. Практичность: экономия пространства при хранении и перевозке
3. Универсальность: нейтральный дизайн впишется в любое пространство
4. Выгода: доступная цена при оптовых закупках от 10 штук


Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина450 мм
  • Глубина520 мм
  • Высота810 мм
  • Ширина сиденья400 мм
  • Глубина сиденья400 мм
  • Высота до сиденья470 мм
  • Вес4 кг
  • Материал сиденьявелюр
  • Материал каркасаметалл
  • Цветбежевый
  • Цвет каркасашампань

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяДа
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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Надёжная упаковка

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