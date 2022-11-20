Характеристики товара
Основные характеристики
- Длина200 мм
Ложка столовая Оптима
Ложка чайная Оптима
Нож столовый Оптима
Вилка столовая Оптима
Ложка кофейная Порто
Нож столовый Порто
Вилка столовая Порто
Вилка десертная Порто
Нож десертный Порто
Ложка для мисо супа 130 мм Royal White 48, 288
Зажим прозрачный с липучкой
Тарелка мелкая Тренд D27
Блюдце 170 мм для бульонницы Royal Sutton 6, 36
Тарелка 280 мм Royal Sutton 6, 18
Трибуна для выступлений - 2
Трибуна для выступлений - 3
Трибуна для выступлений - 4
Трибуна для зала - 1
Трибуна для выступлений - 5
Кровать без подъёмного механизма Bauhaus
Кровать Виктория
Кровать без подъёмного механизма Морена
Кровать без подъёмного механизма Рино
Кровать без подъёмного механизма Николь Dark
Кровать без подъёмного механизма Карелия
Кровать куб Метис
Кровать куб Ома
Кровать куб Магера
Кровать куб Арди