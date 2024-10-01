Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина138 мм
- МатериалМельхиор
- Цветпосеребренное
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Отзывов пока нет, ваш может стать первым
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы оставить отзыв
Бокал для вина «Энотека», 0.54л
Крышка для блюда для десерта, пластик, прозрачный
Кувшин «Аурум», 1,5л
Доска для подачи пластик, деревянная
Олд фэшн «Концепто Страйли», 250мл, стекло, сливовый
Тарелка мелкая «Универсал»
Кувшин термостойкий, без носика 1,8л
Блюдо для подачи «Марин»
Бокал для вина «Леди Даймонд», 0,19л
Блюдо для запекания овальное «Пьюр» керамика
Ложка чайная, «Эко Ансер», сталь нержавеющая, 2 мм, металлическая
Ложка чайная, «Денвер», сталь нержавеющая, 25 мм, металлическая
Ложка чайная, сталь нержавеющая, 14 см, черный, металлическая
Ложка чайная, «Стил Пинк Голд Мэтт», сталь нержавеющая, 3 см, золотой, розовый
Ложка чайная, «Концепт №9», сталь нержавеющая, 13,5 см, золотой, металлический
Ложка кофейная, «Сан Ремо», хромоникелевая сталь, 12,8 см, хромированный
Ложка чайная, «Кубизм 21», хромоникелевая сталь, 15,1 см
Ложка чайная, «Метрополитан», сталь нержавеющая, 14,2 см, серебристый
Ложка чайная, «Пэлас Мартеллато Трэжер Коппер», сталь нержавеющая, медный
Ложка чайная, «Монтевидео», хромоникелевая сталь, 15 см