Товар в корзине. Перейти
Ложка чайная, «Деко», сталь нержавеющая, посеребрение, 15 см, металлическая - фото 1

Ложка чайная, «Деко», сталь нержавеющая, посеребрение, 15 см, металлическая

Артикул: CH-061-703
15 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Ложка чайная, «Казали», сталь нержавеющая, 27 мм
Фотография товара Ложка чайная, «Казали», сталь нержавеющая, 27 мм от компании ChiedoCover.
Следующий Ложка чайная, «Дива», сталь нержавеющая, 30 мм, металлическая
Фотография товара Ложка чайная, «Дива», сталь нержавеющая, 30 мм, металлическая от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

В упаковке 36 шт.

Стоимость упаковки 5 889.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина150 мм
  • Вес0,22 кг
  • Материалнержавеющая сталь
  • Цветметаллический

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

С этим товаром покупают

Распродажа
Настоящее фото товара Сахарница-дозатор «Мини» стекло, сталь нержавеющая, произведённого компанией ChiedoCover
от43016
510 ₽Оптовая цена

Сахарница-дозатор «Мини» стекло, сталь нержавеющая

11
В наличии 16 шт.
Распродажа
Фотография товара Тарелка Лорана, частичный обжиг от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Тарелка Лорана, частичный обжиг, произведённого компанией ChiedoCover
от2 7907
2 990 ₽Оптовая цена

Тарелка Лорана, частичный обжиг

6
Распродажа
Настоящее фото товара Хайбол «Луна», 255мл, стекло, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
от9010
100 ₽Оптовая цена

Хайбол «Луна», 255мл, стекло, прозрачный

15
В наличии
Настоящее фото товара Тарелка «Млечный путь голубой», Длина 320мм, произведённого компанией ChiedoCover
от1 100
Оптовая цена

Тарелка «Млечный путь голубой», Длина 320мм

10
В наличии 2 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Ложка для мороженого, «Ансер», сталь нержавеющая, 4 мм, металлическая, произведённого компанией ChiedoCover
от9109
990 ₽Оптовая цена

Ложка для мороженого, «Ансер», сталь нержавеющая, 4 мм, металлическая

5
В наличии 197 шт.
Распродажа
Фотография товара Ведро для картофеля фри «Ведро», сталь нержавеющая, 330 мл от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Ведро для картофеля фри «Ведро», сталь нержавеющая, 330 мл, произведённого компанией ChiedoCover
от7409
810 ₽Оптовая цена

Ведро для картофеля фри «Ведро», сталь нержавеющая, 330 мл

7
В наличии 144 шт.
Распродажа
Фотография товара Ложка чайная, «Водопад Сардиния», хромоникелевая сталь, 14,9 см, металлическая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Ложка чайная, «Водопад Сардиния», хромоникелевая сталь, 14,9 см, металлическая, произведённого компанией ChiedoCover
от42018
510 ₽Оптовая цена

Ложка чайная, «Водопад Сардиния», хромоникелевая сталь, 14,9 см, металлическая

12
В наличии 114 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Доска для пиццы из бука, произведённого компанией ChiedoCover
от1 3305
1 390 ₽Оптовая цена

Доска для пиццы из бука

11
В наличии 41 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Стакан для коктейлей «Тики», 450мл, керамика , произведённого компанией ChiedoCover
от1 3106
1 390 ₽Оптовая цена

Стакан для коктейлей «Тики», 450мл, керамика

15
В наличии 108 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Подставка для яйца «Крафт» фарфор белый, произведённого компанией ChiedoCover
от8209
900 ₽Оптовая цена

Подставка для яйца «Крафт» фарфор белый

9
В наличии 100 шт.

Другие товары из раздела ложки чайные

Распродажа
Настоящее фото товара Ложка кофейная, «Ансер Бэйсик», сталь нержавеющая, 24 мм, металлическая, произведённого компанией ChiedoCover
от12043
210 ₽Оптовая цена

Ложка кофейная, «Ансер Бэйсик», сталь нержавеющая, 24 мм, металлическая

15
В наличии 2000 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Ложка кофейная, «Ауде», сталь нержавеющая, 2 мм, металлическая, произведённого компанией ChiedoCover
от9019
110 ₽Оптовая цена

Ложка кофейная, «Ауде», сталь нержавеющая, 2 мм, металлическая

7
В наличии
Распродажа
Фотография товара Ложка чайная, с деревянной ручкой, 3 штуки, сталь, дерево, 2 мм, металлическая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Ложка чайная, с деревянной ручкой, 3 штуки, сталь, дерево, 2 мм, металлическая, произведённого компанией ChiedoCover
от6903
710 ₽Оптовая цена

Ложка чайная, с деревянной ручкой, 3 штуки, сталь, дерево, 2 мм, металлическая

10
В наличии
Распродажа
Фотография товара Ложка чайная, «Роял», хромоникелевая сталь, 15,4 см от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Ложка чайная, «Роял», хромоникелевая сталь, 15,4 см, произведённого компанией ChiedoCover
от7903
810 ₽Оптовая цена

Ложка чайная, «Роял», хромоникелевая сталь, 15,4 см

11
В наличии 240 шт.
Распродажа
Фотография товара Ложка чайная, «Пэлас Мартеллато Трэжер Коппер», сталь нержавеющая, медный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Ложка чайная, «Пэлас Мартеллато Трэжер Коппер», сталь нержавеющая, медный, произведённого компанией ChiedoCover
от7508
810 ₽Оптовая цена

Ложка чайная, «Пэлас Мартеллато Трэжер Коппер», сталь нержавеющая, медный

7
В наличии 36 шт.
Распродажа
Фотография товара Ложка чайная, «Монтевидео», хромоникелевая сталь, 15 см от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Ложка чайная, «Монтевидео», хромоникелевая сталь, 15 см, произведённого компанией ChiedoCover
от37010
410 ₽Оптовая цена

Ложка чайная, «Монтевидео», хромоникелевая сталь, 15 см

8
В наличии 144 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Ложка чайная, «Кингс Стэйнлесс Стил», сталь нержавеющая, 31 мм, серебристый, произведённого компанией ChiedoCover
от44014
510 ₽Оптовая цена

Ложка чайная, «Кингс Стэйнлесс Стил», сталь нержавеющая, 31 мм, серебристый

6
В наличии 7 шт.
Распродажа
Фотография товара Ложка чайная, «Палермо», сталь нержавеющая, 13,5 см, металлическая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Ложка чайная, «Палермо», сталь нержавеющая, 13,5 см, металлическая, произведённого компанией ChiedoCover
от36013
410 ₽Оптовая цена

Ложка чайная, «Палермо», сталь нержавеющая, 13,5 см, металлическая

10
В наличии 1 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Ложка чайная, «Шарм», сталь нержавеющая, металлическая, произведённого компанией ChiedoCover
от59015
690 ₽Оптовая цена

Ложка чайная, «Шарм», сталь нержавеющая, металлическая

11
В наличии
Распродажа
Настоящее фото товара Ложка чайная, «Синтези», сталь нержавеющая, 13,6 см, металлическая, произведённого компанией ChiedoCover
от22030
310 ₽

Ложка чайная, «Синтези», сталь нержавеющая, 13,6 см, металлическая

13
В наличии 1 шт.

Товар в корзине

Ложка чайная, «Деко», сталь нержавеющая, посеребрение, 15 см, металлическая
Ложка чайная, «Деко», сталь нержавеющая, посеребрение, 15 см, металлическая
от 860
900 ₽
В корзине

С этим товаром покупают

Распродажа
Настоящее фото товара Сахарница-дозатор «Мини» стекло, сталь нержавеющая, произведённого компанией ChiedoCover
от43016
510 ₽Оптовая цена

Сахарница-дозатор «Мини» стекло, сталь нержавеющая

11
В наличии 16 шт.
Распродажа
Фотография товара Тарелка Лорана, частичный обжиг от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Тарелка Лорана, частичный обжиг, произведённого компанией ChiedoCover
от2 7907
2 990 ₽Оптовая цена

Тарелка Лорана, частичный обжиг

6
Распродажа
Настоящее фото товара Хайбол «Луна», 255мл, стекло, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
от9010
100 ₽Оптовая цена

Хайбол «Луна», 255мл, стекло, прозрачный

15
В наличии
Настоящее фото товара Тарелка «Млечный путь голубой», Длина 320мм, произведённого компанией ChiedoCover
от1 100
Оптовая цена

Тарелка «Млечный путь голубой», Длина 320мм

10
В наличии 2 шт.