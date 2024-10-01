Характеристики товара
Описание
В упаковке 12 шт.
Стоимость упаковки 8 832.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина142 мм
- Материалнержавеющая сталь
- Цветсеребряный
В упаковке 12 шт.
Стоимость упаковки 8 832.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Отзывов пока нет, ваш может стать первым
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы оставить отзыв
Коктейльная рюмка «Таймлесс», 0.23л
Ведро для картофеля фри «Ведро», сталь нержавеющая, 330 мл, черное
Хайбол «Пулсар», 465мл, стекло, прозрачный
Блюдо для подачи «Кратер»
Ложка кофейная, «Концепт», сталь нержавеющая, 2 см, металлическая
Блюдо для подачи - 4шт
Хайбол «Диамант», 480мл, хрустальное стекло, прозрачный
Ящик для подачи с ручками дуб
Бокал для вина «Бродвей», 0,58л
Салатник «Пунто Бьянка» фарфор 0,6 л белый, черный
Ложка чайная, «Саппоро бэйсик», сталь нержавеющая, 13,9 см, розовое золото, матовый
Ложка кофейная, «Лаццо», сталь нержавеющая, 10 мм, металлическая
Ложка чайная, «Калипсо», сталь нержавеющая, 30 мм, металлическая
Ложка чайная, «Библос», сталь нержавеющая, 2 мм, металлическая
Ложка чайная, «Дистрикт Сильвер Блэк Мэтт», сталь нержавеющая, 30 мм, матовый, черный
Ложка кофейная, «Сан Ремо», хромоникелевая сталь, 12,8 см, хромированный
Ложка чайная, «Кубизм 21», хромоникелевая сталь, 15,1 см
Ложка чайная, «Концепт №4», сталь нержавеющая, 17 см, металлическая
Ложка чайная, «Пэлас Мартеллато Трэжер Блэк», сталь нержавеющая, черный
Ложка чайная, «Орсэй», сталь нержавеющая, 28 мм, металлическая
Коктейльная рюмка «Таймлесс», 0.23л
Ведро для картофеля фри «Ведро», сталь нержавеющая, 330 мл, черное
Хайбол «Пулсар», 465мл, стекло, прозрачный
Блюдо для подачи «Кратер»